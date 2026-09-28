Dimite el delegado del Gobierno en Ceuta en plena crisis migratoria: "Han sido días de trabajo en un entorno hostil"

El delegado del Gobierno ha criticado la "manipulación sin pudor" que ha sufrido tras la desclasificación de los informes del CNI sobre la entrada de migrantes en Ceuta.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitido tras enfrentar "unos días de trabajo en torno hostil" con un significativo "coste personal y familiar". En una breve comparecencia, sin aceptar preguntas, señaló que, antes del 30 de julio, cuando unos 80.000 migrantes entraron irregularmente en Ceuta, ya habían alertado sobre la situación. Pérez Triano destacó que solicitaron recursos al Ministerio del Interior y al Ejército de inmediato. Criticó la "manipulación sin pudor" tras la desclasificación de informes del CNI y denunció haber sufrido una campaña de acoso, que incluyó amenazas y afectó a su entorno personal.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha presentado este lunes su dimisión tras "unos días de trabajo en torno hostil" que han tenido un "coste personal y familiar".

En una comparecencia de apenas cuatro minutos en la que no ha aceptado preguntas de los periodistas, Pérez Triano ha apuntado hacia arriba y ha reiterado que "mucho antes" del 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron de forma irregular en Ceuta, comunicaron "lo que pasaba".

"Fuimos los que dimos la voz de alarma y pedimos a Interior en el primer momento todos los recursos. Pedimos al Ejército esa misma mañana", se ha justificado. Así, ha criticado la "manipulación sin pudor" que ha sufrido tras la desclasificación de los informes del CNI sobre la entrada de migrantes en Ceuta.

"He sufrido una campaña de acoso contante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la Delegación del Gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona. También ha afectado a mi familia y amigos", ha asegurado Pérez Triano. "Nadie debería de haber olvidado que yo soy de Ceuta y que está ciudad me duele desde la Cabililla hasta el Hacho", ha añadido.

Así, ha reconocido que "se pueden decir que las cosas se podrían haber hecho mejor, de otra forma o más rápido". "Y seguramente tengan razón, pero no se puede poner en duda que todo el trabajo que hemos hecho ha sido pensando en Ceuta, en nuestra ciudad", ha señalado. Además, ha indicado que "lo fácil hubiera sido mostrarme el día el 30". Dos meses después de la entrada masiva, Pérez Triano ha insistido en que "la ciudad debe retomar su funcionamiento".

De esta manera, el socialista ha incidido de que las redes sociales han sido un puto de inflexión para dejar no solo su cargo, también la política. "Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo, y por eso esta dimisión, no solo de la Delegación sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política", ha anunciado.

Tras leer ese comunicado en apenas cuatro minutos, el hasta ahora delegado del Gobierno se ha marchado con la mirada fija al frente a su despacho que apenas estaba a cinco metros sin aceptar ni una sola pregunta de ningún periodista.

Segunda dimisión en la Delegación

Con este cese, se trata de la segunda dimisión que se produce en la Delegación del Gobierno en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes. El jefe de Gabinete del delegado de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, dimitió el pasado 11 de septiembre por "incompatibilidad" y por las mentiras de este último.

Todo comenzó con la desclasificación del Gobierno de los informes del CNI. Entonces, se relevó que el 29 de julio, un día antes de la entrada de miles de migrantes, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI.

Una conversación de la que, aparentemente, no tuvo constancia Miguel Ángel Pérez Triano. Así, no dudó en atacar a su jefe de Gabinete por, según él, no haberle notificado de la llamada que mantuvo con el CNI.

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