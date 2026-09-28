GP de Japón de MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, el sprint y la carrera

Tras un parón de dos semanas después del Gran Premio de San Marino, MotoGP aterriza en Motegi donde Marc Márquez levantó hace un año su novena corona.

La gira asiática de MotoGP arranca este fin de semana con el Gran Premio de Japón en el circuito de Motegi.

La cita en el país del sol naciente será la primera de las cuatro que se dará en Asia, que seguro marcarán un antes y un después en el campeonato.

Jorge Martín llega como líder con 12 puntos de ventaja sobre Marc Márquez, 42 sobre Marco Bezzecchi y 72 sobre Pedro Acosta.

Tras los entrenamientos del viernes (03:45 horas) y la Práctica (08:00 horas), la clasificación se celebrará el sábado a partir de las 03:50 horas. Y la carrera al sprint a partir de las 08:00 horas.

El momento decisivo llegará el domingo con la carrera larga, que se disputará a partir de las 07:00 horas.

El GP de Japón disputado en el Circuito de Motegi podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.