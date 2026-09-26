Verstappen defiende a Colapinto y contradice a Norris tras el 'lío' en Bakú: "No es agradable..."

El neerlandés entiende que lo sucedido con Colapinto le puede pasar a cualquiera y tilda de exagerada la reacción de Lando en la que asegura que debería sancionarle sin competir.

Franco Colapinto ha sido uno de los grandes protagonistas del Gran Premio de Azerbaiyán, y el motivo no es precisamente positivo. En la relanzada tras el 'Safety Car', el argentino no ha podido evitar irse largo en la primera curva y ha terminado embistiendo a Lando Norris y a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Franco ha pedido disculpas de manera inmediata por radio, especialmente a su equipo y su compañero a los cuáles a privado de una buena cantidad de puntos. Lando ha sido muy duro después del accidente llegando incluso a asegurar que a Colapinto deberían prohibirle competir en Fórmula 1.

Max Verstappen, que ha sido segundo, ha respondido al británico tras unas palabras tremendamente contundentes. El neerlandés defiende a Colapinto y reconoce que eso le puede pasar a cualquier piloto. Con las disculpas de Franco, el tema, para Max, está zanjado.

"Creo que mientras el piloto que causa un accidente se dé cuenta de lo que hizo y se disculpe, ya está. Esas cosas pasan. Un pequeño error de calculo, bloqueas, no hay grip. No es agradable, ¿pero un race ban? Eso es demasiado", ha asegurado Verstappen en rueda de prensa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido