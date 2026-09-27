¿Reinventando la historia? Los historiadores advierten que las recreaciones del pasado de la IA no son siempre correctas

Los detalles Cada vez es más habitual las recreaciones de la IA en la que uno se puede incluir en sucesos del pasado, pero el resultado de la inteligencia artificial no siempre muestra la versión correcta.

La Inteligencia Artificial avanza rápidamente, incluso recreando momentos históricos a través de "corresponsales históricos", influencers creados por IA que narran eventos del pasado. Sin embargo, historiadores como Pablo Aparicio Resco, experto en reconstrucción virtual, advierten sobre inexactitudes en estas recreaciones, ya que a menudo carecen de rigor histórico y pueden contener sesgos culturales. Aparicio destaca la importancia de distinguir entre ficción y divulgación histórica precisa. Joan Serrats, creador de una influencer virtual, subraya la responsabilidad de los creadores de contenido de aclarar la diferencia entre realidad y ficción para evitar confusiones entre el público.

La Inteligencia Artificial da pasos agigantados en su evolución. Tanto es así que no se le resiste ni el pasado. La prueba de ello son los vídeos en redes donde una especie de corresponsales se cuelan en momentos claves de la historia para contarnos, en primera persona, cómo se vivieron. Son cada vez más virales, pero los historiadores advierten de que no todos muestran la versión correcta de lo que sucedió.

En laSexta hemos recreado un vídeo de la Antigua Roma, pero para Pablo Aparicio Resco, responsable de reconstrucción virtual en 3DSTOA, las inexactitudes saltan a la vista: "Interpreta una calle romana que realmente, si nos paramos a ver, tiene hasta un farol totalmente actual".

Los llamados "corresponsales históricos" son influencers creados por Inteligencia Artificial, que visitan lugares y momentos del pasado. Son muy atractivos, pero historiadores como Pablo, que hace reconstrucciones virtuales del patrimonio "cimentado siempre en la documentación histórico-arqueológica" piden ponerlos en contexto.

"No sabemos con qué la inteligencia artificial está entrenada y entonces tienes sesgos patriarcales, sesgos coloniales, sesgos occidentales", ha señalado.

Ante esta situación, Pablo Aparicio señala que el problema es que estos creadores de contenido "lo que hacen es que transmiten sus contenidos históricos de manera que parece verdadera divulgación de contenido riguroso": "Si me dices que es ficción, no habría problema porque tú estás haciendo una ficción histórica".

Le transmitimos el comentario a Joan Serrats, que hace meses creó a María, una influencer que ha viajado al Coliseo, a Normandía o al 11S: "Yo creo que es muy importante que los creadores de contenido tomemos conciencia de ello, que tengamos responsabilidad a la hora de usar las redes sociales; es importante dejarle claro a la gente lo que es realidad de lo que es ciencia ficción, más que nada porque luego sí que es verdad que pueden haber confusiones".

En su caso, su objetivo es "mantener en una balanza esa parte más de cosa visualmente muy atractiva pero también de aportar esta información y este valor al público". Porque se puede disfrutar este contenido, poniéndolo siempre en contexto.

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