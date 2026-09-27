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Varios detenidos en Reino Unido tras declararse un "incidente grave" en la base aérea británica de Fairford, utilizada por las fuerzas aéreas estadounidenses

Los detalles Los hombres han sido arrestados bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos, mientras el Ejército examina varios vehículos.

Imagen de un agente en la base aérea británica de Fairford Imagen de un agente en la base aérea británica de FairfordReuters
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La Policía británica ha informado de que han detenido a varios hombres bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos, mientras el Ejército examina varios vehículos después de que se declarara un "incidente grave" y se reforzara la seguridad en una base aérea británica utilizada por las fuerzas aéreas estadounidenses en Fairford, al suroeste de Inglaterra.

Un testigo informó a Reuters de que agentes de Policía armados estaban bloqueando el acceso a la entrada principal de la base. En total, unos 30 vehículos, entre los que hay coches de Policía, ambulancias y camiones de bomberos, están desplegados en el pueblo de Fairford, cerca de la base.

"Varias propiedades están siendo evacuadas actualmente en la zona de Whelford tras la declaración de un "incidente grave", ha indicado la Policía de Gloucestershire en un comunicado, donde ha añadido que "el equipo especializado en desactivación de artefactos explosivos del Ejército está examinando actualmente varios vehículos".

"Nuestras unidades asociadas con sede en el Reino Unido permanecen vigilantes y adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros militares, personal civil, contratistas y sus familias", ha declarado un portavoz de la Policía, quien ha señalado que están evaluando "constantemente diversos factores que determinan las medidas" que aplican para "proteger las instalaciones, personal y a sus familias".

El Gobierno británico autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de la RAF de Fairford para llevar a cabo ataques contra emplazamientos de misiles iraníes que están atacando a barcos en el estrecho de Ormuz.

En julio, Reino Unido declaró que sus Fuerzas Armadas estaban preparadas para proteger el país frente a cualquier ataque, después de que la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que no permitía a los bombarderos estadounidenses despegar desde Fairford.

Los ministros británicos también han informado a los responsables de infraestructuras críticas sobre la amenaza planteada por Rusia, en un momento en que el Gobierno está cada vez más preocupado por posibles operaciones de sabotaje y ciberataques. Rusia niega estar llevando a cabo ataques híbridos contra países occidentales.

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