Marc Márquez, la mezcla entre Stoner y Lorenzo que le convierte en el "piloto perfecto"

El ingeniero Carlo Luzzi, que trabajó junto a los tres campeones en Honda, sitúa al ilerdense en el olimpo de la historia del motociclismo.

Carlo Luzzi es uno de los ingenieros más reputados de la época reciente de MotoGP. El italiano, durante su etapa en Honda, trabajó con leyendas como Jorge Lorenzo, Casey Stoner y Marc Márquez.

En el podcast 'Atutogaz', el italiano ha hablado sobre los tres campeones y ha destacado sus cualidades.

Sobre Lorenzo subraya que "tenía una convicción infinita y una determinación increíble".

De Stoner pone el foco en el "talento increíble y puro", aunque cuando le mencionan a Márquez todo cambia.

El ingeniero le ve como la mezcla perfecta de los otros dos: "Marc es una suma entre el talento de Casey y la determinación de Lorenzo".

Y, además, con un 'bonus track': "Unido a un poco de improvisación de quien logra sacar el resultado en el momento correcto".

Es por ello que considera que no tiene debilidades: "El piloto perfecto. De los que conozco, yo diría que el piloto más perfecto".