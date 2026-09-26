Última hora de las protestas por los desahucios | La calle se manifiesta contra los desahucios bajo el lema "Ni una Maricarmen más"

Avances con Junts Hasta el momento, las principales dificultades las ponían Junts y Podemos con sus vetos cruzados. Unos piden medidas a favor de los propietarios, como bonificaciones fiscales y los otros son partidarios de expropiaciones masivas y control de precios. Con los de Puigdemont ha habido avances --a pesar de que las relaciones estaban oficialmente rotas desde hace un año-- y los socialistas estudian las propuestas que la portavoz Míriam Nogueras le dio en mano al presidente Pedro Sánchez hace dos semanas. En las últimas horas Junts ha trasladado optimismo y consideran que los socialistas ven "con buenos ojos" sus propuestas. Menos posibilidades de salir adelante tiene la medida pedida por Sumar de expropiar el piso de Maricarmen al fondo propietario para realojar a la mujer, que permanece ingresada en el hospital desde que abandonó el que había sido su hogar durante 70 años. Compartir en X

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Moncloa ve muy probable aprobar el decreto de vivienda el martes El Gobierno es optimista y ve muchas posibilidades de sacar adelante el real decreto con medidas de vivienda este mismo martes tras el punto de inflexión que, a su juicio, ha supuesto el desahucio de Maricarmen. El Ejecutivo tiene la potestad de aprobar el real decreto en el Consejo de Ministros cuando quiera, pero el ala socialista siempre se ha mostrado partidaria de hacerlo solo cuando tengan los apoyos necesarios para convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Ahora, parece que ha llegado el momento tras la reacción social provocada por el desahucio retransmitido en directo de la vecina del barrio de Retiro y la movilización social que ha provocado, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press. A ojos del Gobierno, el contexto ha cambiado y se ha producido "un punto de inflexión" que ha hecho que los distintos grupos parlamentarios que hasta ahora bloqueaban el acuerdo se den cuenta de que tienen que ceder en alguna de sus pretensiones para, al menos, lograr sacar adelante un acuerdo de mínimos. Europa Press Compartir en X

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Puntos de encuentro del Sindicato de Inquilinas para ir a la manifestación El Sindicato de Inquilinas ha establecido unos puntos de encuentro para quien "vaya sola a la manifestación por Maricarmen y quiera llegar a Sol acompañada". "En el Sindicato te recibimos con los brazos abiertos. Tenemos todos estos puntos de encuentro para no dejar a nadie atrás. Juntas somos más fuertes. Elige el que mejor te venga, te esperamos", ha expresado el sindicato en su perfil de X. Compartir en X

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Qué reclama Sumar Sumar reclama que el nuevo paquete incluya una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, protección frente a los desahucios y los fondos de inversión, la regulación de los pisos turísticos y de los alquileres de temporada y por habitaciones, así como la renovación automática de los contratos. Además, exige incorporar una medida para recuperar la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de la casa de Madrid en la que había residido durante más de 70 años. Los partidos de Sumar han defendido la necesidad de alcanzar un "gran acuerdo" en materia de vivienda y han rechazado que el Gobierno responda con "parches" o "medidas descafeinadas". Asimismo, han cargado contra PP y Vox por su oposición a anteriores iniciativas sobre vivienda y recordaron que la semana pasada el PSOE se abstuvo ante una propuesta para prohibir que los fondos de inversión compren viviendas. "El próximo martes el Consejo de Ministros tiene que aprobar un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda", han insistido los partidos, que han reclamado "reformas efectivas e integrales" y "sin excusas ni rebajas". Compartir en X

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Sumar amenaza con plantarse si no se aprueba el decreto de vivienda el martes Los partidos que integran Sumar han advertido de que se plantarán en el Consejo de Ministros si el próximo martes no se aprueba un decreto con medidas para afrontar la crisis de la vivienda. Además, han trasladado al PSOE que harán "lo que sea necesario" en el ámbito político e institucional para sacar adelante la norma. En un comunicado conjunto, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns han señalado el desahucio de Maricarmen como un "punto de inflexión" y han exigido a su socio de Gobierno que el decreto se apruebe "sí o sí" el martes. "El PSOE no se puede poner más de perfil", han subrayado, tras lo que han recordado que hace seis meses los ministros de Sumar se negaron a entrar en una reunión del Consejo de Ministros para forzar la aprobación de un decreto que contemplaba la prórroga de los alquileres y han avisado de que están dispuestos a repetir esa estrategia. "Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta", han manifestado. Compartir en X

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El decreto de vivienda, en el aire La manifestación de este sábado se celebra en vísperas de una semana clave para el decreto de vivienda que negocia el Gobierno y sobre el que el PSOE tiene que decidir si lo lleva al Consejo de Ministros del próximo martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculó esta semana el caso de Maricarmen con la necesidad de sacar adelante la norma y aseguró desde Nueva York que "si este decreto se hubiera aprobado antes de verano casos como el de Maricarmen no habrían sucedido". El borrador contempla, entre otras muchas cuestiones, reforzar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y obligar a comunidades autónomas y ayuntamientos a informar a los juzgados sobre las alternativas habitacionales disponibles. En caso de que las administraciones no respondan o comuniquen que carecen de esos recursos, el tribunal "suspenderá el proceso" hasta que se garantice una alternativa habitacional "razonable". Compartir en X

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En qué consiste el 'decreto Maricarmen' que propone el Sindicato de Inquilinas El Sindicato de Inquilinas presentaron este viernes en Madrid las cinco propuestas del 'decreto Maricarmen', que incluyen mecanismos estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y por habitaciones y la congelación de los actuales precios del alquiler. También piden prorrogar los contratos de alquiler y establecer su renovación automática para convertirlos en indefinidos. Los Sindicatos de Inquilinas reclamaron además a CCOO y UGT que convoquen una huelga general por la vivienda y el coste de la vida en caso de que el decreto no prospere. "¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los partidos de verdad reaccionen? ¿Cuántas Maricarmen más hacen falta para que los sindicatos laborales convoquen una huelga general?", plantearon sus portavoces Carme Arcarazo y Alicia del Río. Compartir en X

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Cientos de personas clamaron contra los desahucios ante la sede de Urbagestión en Valladolid Varios cientos de personas, unas 800 según fuentes policiales consultadas por EFE, se concentraron este viernes en Valladolid en protesta contra los abusos del mercado de la vivienda y en apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid de la casa en la que había residido durante más de 70 años. Al grito de "Ni un desahucio sin respuesta", "Rentistas culpables, Gobierno responsable" o "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", los manifestantes, la mayoría jóvenes, recorrieron la concentración con pancartas y proclamas para reclamar cambios en las políticas de vivienda. La portavoz de los convocantes, Elisa Millán, explicó antes de la protesta que la concentración pretendía, en primer lugar, expresar la "solidaridad" con Maricarmen, pero también aprovechar su caso para visibilizar otros desahucios y las dificultades que atraviesan los inquilinos en Valladolid. Compartir en X

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