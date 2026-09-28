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"Marc no tiene un rival..."

El expiloto que revela la "peocupación" de Márquez con Acosta: "No ha surgido ahora..."

Rubén Xaus apunta a una pelea a varias bandas por el título. Avisa con Pedro Acosta y el subidón de rendimiento que podría dar tras su victoria en Austria.

Pedro Acosta y Marc Márquez Pedro Acosta y Marc Márquez Getty

El Mundial de MotoGP está acumulando más y más emoción a medida que se acerca el final de temporada. La victoria de Pedro Acosta en el Gran Premio de Austria apretó la clasificación general y dio opciones al murciano de meterse de lleno en una pelea en la que ya están otros tres pilotos.

Jorge Martín lidera la tabla por delante de Marc Márquez a tan solo doce puntos. A 30 del ilerdense está Marco Bezzecchi, que quizás sea uno de los que peor momento está pasando. A también 30 puntos del italiano está a Pedro Acosta, que es el que menos opciones tiene.

Sin embargo, su buen nivel en el GP de Austria le coloca como uno de los candidatos. Rubén Xaus, expiloto, analiza el desempeño de Pedro y de hecho remarca que el murciano podría ser una de las grandes amenazas para Marc: "Creo que KTM y Pedro van a tener un paquete más competitivo en las próximas carreras de lo que muchos esperaban. Ya los habían descartado, y creo que la preocupación de Marc es esa competitividad de Pedro".

"Que no es algo que haya surgido ahora con KTM, sino algo que ha llegado para quedarse en el futuro. Y ahora mismo, Marc: '¡vaya!, tengo otro rival', y eso ya son tres motos más", asegura Xaus en declaraciones para el podcast 'Duralavita'.

El excorredor también incide en la lucha que hay a cuatro bandas por el título: "Marc tenía un rival, o al menos eso creía, y ahora resulta que en realidad tiene tres o cuatro. Al final, esto demuestra que la categoría está muy reñida y que nadie está muy lejos, aunque visualmente lo parezca. Más de una vez vemos una carrera en la que alguien parece perdido y da la impresión de que va muy por detrás, pero no es así".

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