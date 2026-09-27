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De hasta 10 grados

La entrada de una vaguada fría provoca una bajada de temperaturas en toda España y trae las primeras lluvias del otoño

Sí, pero... A pesar de la bajada de las temperaturas, todas las comunidades registran máximas por encima de lo normal, sobre todo en el interior y noreste, donde continúan siendo extremas para la época.

Imagen de una persona con un paraguas. Imagen de una persona con un paraguas.Agencia EFE
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La entrada de la vaguada fría hace que este domingo bajen las temperaturas en gran parte del país, aunque es en el oeste, por donde entra, donde más se sentirá la bajada. Ahora bien, a pesar de la bajada de las temperaturas, todas las comunidades registran máximas por encima de lo normal, sobre todo en el interior y noreste, donde continúan siendo extremas para la época.

Sin ir más lejos, en el Valle del Guadalquivir, Extremadura y oeste de Castilla la Mancha hoy se superarán todavía los 35 grados. En cambio, en el oeste de Galicia y provincia de Huelva bajan hasta 6-7 grados y en las Rías Altas las máximas se van a quedar por debajo de los 18-20 grados.

Al mismo tiempo, un frente asociado a la borrasca atlántica que trae la vaguada ya ha entrado por el noroeste y ha dejado ya lluvias en Galicia (cerca de 2 l/m2 en A Coruña). En las próximas horas la lluvia también llegará a Asturias y posiblemente al noroeste de Castilla y León.

Con el desplazamiento de la vaguada, las tormentas se moverán de sur a norte. Se formarán por la tarde en el noreste de Castilla y León (principalmente Burgos) y avanzarán hacia La Rioja y el Cantábrico. Burgos, Palencia, Cantabria, La Rioja, Álava y Bizkaia están en aviso por tormentas, que pueden venir con granizo.

Ya para la próxima semana se puede hablar de un regreso de las lluvias. El paso de borrascas atlánticas por el norte de Europa trae frentes a la península y van a dejar lluvias sobre todo en el oeste, aunque también en la zona mediterránea.

Desde el lunes por la mañana habrá chubascos en el noroeste y también entrando desde el sur y por la tarde se extenderán a casi todas las comunidades.

Respecto a las temperaturas, bajan de forma generalizada y se desplomarán en todo el suroeste. Hay zonas del suroeste que pueden bajar cerca de 10 grados y los 32 grados serán el tope en todo el país.

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