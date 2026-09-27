Ahora

"El motor está bien"

¿Tensión Alonso-Honda? La fábrica niega los problemas de los que avisó Fernando en Bakú

Shintaro Onihara, jefe de Honda, asegura que en la parte del motor está todo bien y que no vieron una falta de potencia como sí experimentó Fernando en la carrera.

Fernando Alonso, en Azerbaiyán Fernando Alonso, en AzerbaiyánGetty

Fernando Alonso tuvo un Gran Premio de Azerbaiyán para olvidar. El asturiano se vio obligado a retirarse de la carrera tras experimentar, por enésima vez, problemas con el Aston Martin.

El asturiano dejó una llamativa imagen saludando de manera irónica a 'Checo' Pérez después de que este le adelantara en la recta. Fernando, por radio, exclamaba de mientras "me saca un segundo en la recta".

Tras la carrera, Fernando hizo balance y sus reflexiones no fueron tan catastrofistas como parecía que iban a ser aunque sí apuntó a una extraña falta de "potencia". El motor de Honda volvía a estar detrás de ese rendimiento bajo aunque la fábrica lo niegue.

Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japonesa, contradice a Alonso y asegura que el motor Honda está en buenas condiciones: "Con los datos que tenemos ahora, que los hemos comprobado todos, por ahora el motor está bien, no encontramos ningún problema en los datos".

"Revisaremos cuidadosamente el trabajo de mantenimiento y también los datos que recibimos de la fábrica, y ellos también lo revisarán cuidadosamente. Así que por ahora no tenemos ningún problema, pero lo miraremos cuidadosamente. Tenemos que revisar cuidadosamente la potencia del motor, también la gestión de energía y quizá el GPS", reconoce Orihara.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La acampada de Sol llega para quedarse mientras urge a Sánchez y a sus socios a aprobar el decreto de vivienda
  2. Sánchez pide "un último esfuerzo" a los partidos para aprobar el decreto de vivienda: "No es una cuestión de ideología sino de humanidad"
  3. Rufián se mira al espejo de los votantes de izquierdas: "Si Sumar, Podemos y la madre que parió no nos ponemos de acuerdo, merecemos que arrasen"
  4. Cientos de ceutíes marchan hasta El Tarajal para reclamar el refuerzo de la frontera y protestar contra el Gobierno
  5. Cinco detenidos en una operación "antiterrorista" en la base aérea británica de Fairford, utilizada por las fuerzas estadounidenses
  6. ¿Reinventando la historia? Los historiadores advierten que las recreaciones del pasado de la IA no son siempre correctas