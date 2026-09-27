¿Tensión Alonso-Honda? La fábrica niega los problemas de los que avisó Fernando en Bakú

Shintaro Onihara, jefe de Honda, asegura que en la parte del motor está todo bien y que no vieron una falta de potencia como sí experimentó Fernando en la carrera.

Fernando Alonso tuvo un Gran Premio de Azerbaiyán para olvidar. El asturiano se vio obligado a retirarse de la carrera tras experimentar, por enésima vez, problemas con el Aston Martin.

El asturiano dejó una llamativa imagen saludando de manera irónica a 'Checo' Pérez después de que este le adelantara en la recta. Fernando, por radio, exclamaba de mientras "me saca un segundo en la recta".

Tras la carrera, Fernando hizo balance y sus reflexiones no fueron tan catastrofistas como parecía que iban a ser aunque sí apuntó a una extraña falta de "potencia". El motor de Honda volvía a estar detrás de ese rendimiento bajo aunque la fábrica lo niegue.

Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japonesa, contradice a Alonso y asegura que el motor Honda está en buenas condiciones: "Con los datos que tenemos ahora, que los hemos comprobado todos, por ahora el motor está bien, no encontramos ningún problema en los datos".

"Revisaremos cuidadosamente el trabajo de mantenimiento y también los datos que recibimos de la fábrica, y ellos también lo revisarán cuidadosamente. Así que por ahora no tenemos ningún problema, pero lo miraremos cuidadosamente. Tenemos que revisar cuidadosamente la potencia del motor, también la gestión de energía y quizá el GPS", reconoce Orihara.

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