Firme mensaje de Verstappen sobre el Gran Premio de Catar y de Abu Dhabi: "La guerra está muy cerca..."

El neerlandés analiza la posible situación de que ambos eventos se unan al calendario. Su postura es contundente: la Fórmula 1 no debería celebrar esas carrerar.

Max Verstappen está viviendo un Mundial de altibajos a bordo del Red Bull. El neerlandés no ha podido optar a ser un candidatos al título con un monoplaza que es muy potente en algunos circuitos y muy mediocre en muchos otros.

De cara a pelear por el Mundial, Ferrari, McLaren y, sobre todo Mercedes, parecen tener algo más. Max se limita a competir en las carreras donde el coche le responde, como fue el caso del pasado Gran Premio de Azerbaiyán aunque se topó con un superior George Russell.

Solo una décima separó a ambos en la línea de meta. Verstappen se tuvo que conformar con el segundo puesto tras un gran fin de semana de Red Bull, que también metió a Hadjar en el podio. El neerlandés se ha 'mojado' en uno de los temas más relevantes de la actualidad en la Fórmula 1.

¿Se podrá correr en los Grandes Premios de Catar y Abu Dhabi? Max no se mete a valorar la viabilidad de que se celebren las carreras. El neerlandés se remite al contexto de tensión para apoyar la decisión de que no se lleven a cabo esos grandes premios.

"Siempre disfruto mucho yendo a esos países, pero cuando sabes que la guerra está muy cerca y que algunos países podrían estar en conflicto entre sí, no creo que debamos ir allí. No importa si hay contrato o no; esa es mi opinión personal, ero no depende de mí", asegura Max en declaraciones para 'ViaPlay'.

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