Prohibiciones a fondos buitre o blindar vivienda pública: las medidas que podría incluir el decreto de vivienda que negocia el Gobierno

El contexto Entre las medidas que están sobre la mesa se encuentran bonificaciones fiscales para los propietarios, subir el IVA a los pisos turísticos y bajárselo a la construcción de vivienda protegida.

El Real Decreto-ley de vivienda sigue negociándose cuando quedan 24 horas para que se celebre un Consejo de Ministros trascendental para el futuro de la legislatura y con la presión de la calle apretando al Gobierno para que ponga fin a situaciones como el desahucio de Maricarmen, un caso que ha provocado movilizaciones en toda España y una acampada en la Puerta del Sol que se asentó el pasado sábado y no planea moverse hasta que no haya un acuerdo que ponga soluciones reales sobre la mesa.

En los últimos días hemos conocido algunas de las medidas que podrían incluirse en este decreto, medidas como las que Junts ha trasladado al Gobierno y que el Ejecutivo ve con buenos ojos, según la formación catalana. Hay dos medidas que plantean poner coto a los fondos buitre: quieren prohibir la compra de viviendas a estos fondos y prohibir desahucios en viviendas que les pertenezcan. Además de esas medidas, también incluyen la desgravación del alquiler en el IRPF, la desgravación de las hipotecas o la desgravación de las cuentas de ahorro para jóvenes, según confirmaron fuentes de la formación a laSexta.

También se están planteando bonificaciones fiscales para propietarios, regular el alquiler de temporada, subir el IVA a los pisos turísticos o bajárselo a la construcción de vivienda protegida, así como blindar la vivienda pública para que no acaben en fondos de inversión o plantear ayudas a la compra de la primera vivienda.

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