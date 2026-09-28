Asesinada una mujer en Benidorm en un caso que se investiga como posible crimen machista

Los detalles La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista.

Una mujer ha sido asesinada en Benidorm (Alicante) por arma blanca en un caso que la Policía Nacional investiga como supuesto crimen machista y en el que ha sido detenido su pareja como presunto autor, según recoge la Agencia Efe citando a fuentes conocedoras del caso.

Además del supuesto asesino también han sido arrestados otros individuos como encubridores.

En un mensaje en la red social X, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recabando datos de este asesinato por presunta violencia machista de una mujer en la provincia de Alicante.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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