Mikel Merino, a corazón abierto: ¿Cómo ha cambiado su vida tras ser campeón del Mundial?

El jugador del Arsenal y uno de los artífices de la consecución del Mundial se sincera con Belén Sánchez en 'laSexta Deportes'.

Este sábado, en un escenario tan icónico como el de Wembley y frente a Inglaterra, España vestirá por primera vez las dos estrellas en su camiseta.

Antes de volar a Londres, Mikel Merino ha concedido una entrevista a 'laSexta Deportes' en la que ha reflexionado sobre cómo le ha cambiado la vida en los últimos dos meses.

"Mucha gente te felicita, mucha gente te ve con otros ojos porque has conseguido algo único", ha arrancado.

El centrocampista del Arsenal reconoce que ya no siente que le miren igual: "A nivel de respeto de compañeros, rivales... un Mundial da confianza".

Eso sí, afirma que su día a día no ha cambiado: "Sigues teniendo la misma rutina, oficio, mis amigos y mi familia me quieren igual".

A pesar de ser campeones de Europa y del mundo, Merino destaca que la sensación de tener que demostrar algo más sigue ahí.

"Esa sensación la hemos tenido siempre, la autoexigencia es altísima y creo que es la razón por la que hemos ganado", ha explicado.

"Queremos más y más, seguir haciendo historia y ser la mejor selección de la historia", ha zanjado.