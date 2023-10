Llega la primera de las cinco carreras finales del Mundial de Fórmula 1. Llega el GP de Estados Unidos. Llega Austin, Texas. Llega la segunda de las tres citas que la F1 tiene en este 2023 en territorio estadounidense. Llega la más difícil para Aston Martin. La más difícil para Fernando Alonso.

Porque Aston Martin ha tocado fondo. Sí, parecía haberlo tocado hace unas carreras pero no. No era el fondo. No era la última planta. No era todavía el sótano. Aún quedaba un piso más. Uno que han visitado en Austin. Porque en Austin, en el viernes de Austin, se vio la situación real del AMR23.

La de un coche, la de un equipo, que en EEUU no es ni de broma lo que era en Bahrein. O en Arabia Saudí. O en Canadá. No, ni de lejos. No es ni la sombra. No está para competircon Red Bull. Ni con Ferrari. Ni tampoco con McLaren. Está para lo que está.

Como en 2022

Está, o estuvo, para caer con los dos coches en Q1. Está, o estuvo, en una situación parecido a la de 2022. A la de antes del 'milagro' de invierno. A esa en la que rara vez estaban en Q2 y más aún en Q3. Sí, pasito a pasito hacia atrás hasta que ya parece solo quedan los Williams.

Y eso que han llevado mejoras a EEUU. Mejoras que, eso sí, prácticamente no han podido probar. Mal lugar era y es Austin sabiendo que hay sprint. Sabiendo que las tres sesiones de Libres se reducen a una. Y mal lugar es más cuando tras una vuelta empieza a salir fuego del neumático delantero izquierdo.

Así está complicado. Y así pasó. Que Alonso está por delante tan solo de Albon y de Sargeant. Y de Stroll, pero lo de Lance ya no es ni noticia ni novedad. Son cinco las carreras consecutivas que lleva el canadiense viendo la Q2 y la Q3 sentado en el box... y eso no ayuda a Aston Martin en su lucha con McLaren.

Opciones para Sainz, pero...

El 'sorpasso' se lleva ya oliendo desde Japón. Desde que unos iban para atrás y los otros no hacían más que puntuar y hacer podio con sus dos pilotos. Sí, con los dos. No con uno. Sino con los dos. Con los dos. Como equipo. Como lo que tanto le ha faltado a la marca de Silverstone con un Stroll que, recordemos, es hijo del dueño de la escudería.

Salen atrás ambos. Delante, delante de todos, Charles Leclerc. Y en cuarto puesto, Carlos Sainz. Buena y bonita ocasión la que tiene el madrileño de nuevo para pintar de rojo un podio. Para que su Ferrari haga cajón y, quién sabe, si puede disputar la victoria en Austin... aunque con el monegasco por delante va a ser muy complicada esa opción.

Verstappen, fuera de posición

Será una carrera bonita, pues Max Verstappen, campeón y con el todopoderoso Red Bull a sus manos, sale fuera de posición. Así pues, tendrá que apretar bien el acelerador y dejar alguna que otra pasada en una pista en la que adelantar no es ni mucho menos una quimera.

En Texas, lo de siempre. Mucho cuidado con la primera curva, que suele ser la primera criba de la prueba, y a disfrutar de esas enlazadas rápidas con las que cuenta Austin. Y también con un público cada vez más entusiasmado con el mundo de la Fórmula 1.

Horario y dónde ver la carrera de EEUU

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos dará comienzo el domingo 22 de octubre a las 21:00 en horario peninsular de España, una hora menos en las Islas Canarias, y se podrá ver en TV en 'DAZN'. En la web de laSexta estaremos viviendo todo al minuto, desde el previo hasta las impresiones de cada piloto con especial atención a Fernando Alonso y a Carlos Sainz.