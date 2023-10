Ha tenido que llegar el Gran Premio número 18 del Mundial para ver la hasta ahora única imagen que no habíamos visto, y que no queríamos ver, del presente 2023 de F1. La imagen de un Fernando Alonso cayendo antes de llegar a Q3. La imagen de un piloto, de un bicampeón, que hasta esta fecha era el único que había estado siempre en cada Q3 de cada carrera.

Pero no. En Austin no fue así. No tuvo ni ocasión de pelear por entrar entre los diez mejores. Porque el Aston Martin, el suyo y el de Lance Stroll, vivió una auténtica debacle de las que se veían venir y que ha terminado llegando ante la inoperancia de los gurús de la marca.

Se veía venir con los datos, pues McLaren, desde verano, ha recortado a los de Silverstone casi cien puntos. Mucho. Muchísimo. Mientras, Aston lleva sin puntuar con sus dos coches desde julio. Desde la última carrera antes del parón de verano. Stroll, que lleva además cinco K.O. en Q1 de forma consecutiva, no puntúa desde Bélgica. Demasiado.

Zandvoort, un oasis

Y Alonso mucho está haciendo. Manteniendo a flote como puede a un equipo que está ya pidiendo la hora. Que ve cómo sus 'mejoras' no funcionan o bien porque directamente no funcionan o porque no pudieron probarlaspor el incendio en los frenos en Austin. Que va a tener que remar, y mucho, contracorriente tras tener el viento a favor hasta agosto.

Ahora eso queda lejísimos. A pesar de que no han pasado ni dos meses desde Zandvoort, lo que resta de Mundial puede pesar mucho más que un inicio ilusionante tanto de Fernando como de Aston Martin. Un inicio que ya poco se parece a esto.

Fernando, tras 17 fines de semana participando en Q3, cayó en Q1. Cayó junto a Stroll, que ya no es ni sorpresa ni noticia, y también con Albon, Sargean y Hulkenberg. Cayó, dejando un recado a su equipo por la gestión de una crono en la que terminó, en esa ronda, a más de un segundo del mejor registro.

'DAZN', que retransmitió la clasificación en directo, captó el camino de Fernando Alonso hasta su box. Con el casco puesto, y eso siempre significa lo que significa.

En la posición 17 tomará la salida Fernando Alonso. Por delante tiene a todos menos a los dos Williams y a Lance Stroll. Lo peor, desde el punto de vista de la competición, es que todavía queda el sprint.