Veinte temporadas lleva Fernando Alonso en la F1. Veinte, con dos Mundiales y con 32 victorias, además de un sinfín de podios en sus etapas en Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin. A sus 42 años, sigue en forma, y sigue teniendo esa voz autorizada que el propio Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha reconocido en palabras en el diario 'As'.

Porque alguna que otra vez el asturiano ha llamado al mandamás de la Federación. Y alguna que otra vez lo ha hecho incluso estando cabreado.

"Cuando se enfada y me llama... me dice, '¡jefe! ¡Presidente!', y me suelta alguna palabrota. Yo espero que a termine...", cuenta el máximo dirigente de la FIA.

Y sigue: "Espero a que termine y le digo, 'Fernando, es increíble, vas a superar a los raperos en el uso de la palabra 'joder'. Él se ríe".

"Alonso es realmente bueno para este deporte"

"Alonso es realmente bueno para este deporte. Habla. Tiene buenas ideas y aporta un enorme valor. Y su velocidad, y lo que mejora a su equipo. Es innegable. Lo diré siempre", insiste.

Porque Ben Sulayem lo tiene claro: "Es un ejemplo para los jóvenes. Estuvo en F1, se fue y volvió tan fuerte como siempre".

"Es muy complicado. No solo es un campeón, es muy inteligente. No es que los otros no lo sean... pero él es un verdadero campeón inteligente", sentencia.