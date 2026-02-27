Sorteo de los octavos de final de la Champions: Real Madrid, Barça y Atleti ya tienen rivales... con mucho picante

El conjunto de Álvaro Arbeloa se medirá contra el Manchester City, los de Flick se enfrentarán al Newcastle y los de Simeone se la jugarán con el Tottenham.

La Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) ha acogido este viernes el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025/26 con FC Barcelona, Real Madrid y el Atlético en el 'bombo'.

Mientras que los azulgranas accedieron de manera directa a la siguiente fase tras clasificarse en el 'top 8', los de Arbeloa y los de Simeone tuvieron que pasar por los 'playoffs'.

Además de definir los cruces de octavos, también se ha dirimido a qué parte del cuadro va cada equipo y, por ende, los posibles cruces que pueden haber en cuartos y en semifinales en el camino hacia la gran final del próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

La ida de los octavos de final de la Champions League se disputará el 10 y 11 de marzo, con la vuelta la siguiente semana, el 17 y 18 del mismo mes.

El Barça, que podía enfrentarse ante el París Saint-Germain o el Newcastle, se medirá finalmente contra el cuadro inglés con la vuelta en el Camp Nou.

El Real Madrid, que tenía en el horizonte a Manchester City o Sporting de Portugal, jugará contra el conjunto de Pep Guardiola con la ida en el Bernabéu.

El Atleti, que jugará la ida en el Metropolitano, tenía asegurado un rival inglés entre Tottenham o Liverpool. Finalmente jugará contra el los 'spurs'.

En caso de avanzar de ronda, podría haber un Barça - Atleti en cuartos, mientras que los blancos, si ganan al City, se enfrentarían a Atalanta o Bayern.

Todos los cruces de los octavos de final de la Champions League