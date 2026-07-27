Fernando Alonso celebra las mejoras y mete "presión" a Honda: "Queda un largo camino, lo sabemos"

El piloto español ha festejado el resultado conseguido en Hungaroring tras la llegada de las mejoras, y ha señalado la próxima actualización del AMR26 con el trabajo de Honda.

"Es un punto de referencia con el que trabajar"

Fernando Alonso y Aston Martin están de celebración. Tanto la escudería británica como el piloto español han salido satisfechos del GP de Hungría después de conseguir pelear contra el resto de pilotos por los puestos de media tabla. El trabajo en la fábrica ha dado sus frutos, y el rendimiento ha mejorado notablemente.

Los británicos acabaron por delante de los Williams, Haas y Cadillac, estos últimos sin poder terminar la carrera, gracias a las ansiadas mejoras que permitieron tanto a Fernando como a Lance Stroll disputar varios puestos. "Es un punto de referencia con el que trabajar en la segunda parte del año", destacó Alonso, tras cruzar la línea de meta.

"Lo que vimos en Hungría es más o menos lo esperado, pues la correlación es buena y el rendimiento ha mejorado. Claro que es pronto con este nuevo coche, ya que es nuevo y también un concepto diferente", añadió el bicampeón del mundo, antes de meter "presión" a sus socios motoristas.

Incluso, el asturiano habló acerca de las mejoras por venir en Países Bajos, las cuales aumentarán el rendimiento de los británicos en pista: "Además, vendrá más en la puesta a punto y optimización, y también contaremos con la mejora del motor. Será una prueba interesante para ver dónde estamos y lo que nos permite luchar".

Por último, Alonso dedicó unas palabras a Honda para agradecerles su arduo trabajo durante los últimos meses. "Somos un equipo, trabajamos juntos, conocemos nuestras debilidades e intentamos ayudarnos. Honda subsanó algunas de las debilidades del coche a principios de año, y con el chasis nuevo queremos ayudar todo lo que podemos en la consistencia o despliegue", concluyó.

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