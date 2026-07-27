Honda prevé grandes mejoras para Zandvoort con el nuevo motor: "Debería darnos motivos para sonreír"

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, prevé que el AMR26 gane más rendimiento, en compañía del chasis mejorado por los británicos.

Aston Martin ha mejorado su rendimiento en pista de forma notable. En Hungría, los británicos demostraron el trabajo realizado en la fábrica al cosechar el mejor resultado de su dupla sobre el trazado. Sin embargo, en Silverstone son inconformistas y ya están preparando la próxima mejora de cara a la siguiente carrera.

En el GP de Países Bajos no implementarán un simple parche o mejora, sino que incorporarán el nuevo motor Honda. Dicha nueva unidad de potencia debería aportar un rendimiento mucho mayor al AMR26, y en Aston Martin y Honda están expectantes por introducirla cuanto antes.

"Ganaremos tiempo por vuelta, eso seguro. El chasis funciona bien, así que nuestro nuevo motor debería darnos motivos para sonreír. Para ser justos, tenemos presión para Zandvoort", ha comentado Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, tras la carrera en Hungaroring, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

En sí, Orihara prevé una mejora sustancial en el monoplaza británico que les permita reducir el tiempo por vuelta y, así, pegarse más a equipos de media tabla como Alpine, Racing Bulls o Haas.

Por último, el representante japonés ha señalado que, una vez se añadan las mejoras en Zandvoort, los británicos deberían rendir con un mayor potencial en circuitos como Monza o Bakú.

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