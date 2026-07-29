Honda desvela cuál es el próximo "gran desafío" del nuevo motor de Aston Martin

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, ha destacado la necesidad de probar en Zandvoort si la fiabilidad de la nueva unidad de potencia es correcta antes de concluir el parón de verano.

Aston Martin ya está ultimando los preparativos para probar el nuevo motor Honda antes de que concluya el parón veraniego de la Fórmula 1. Este miércoles, los británicos realizarán un día de grabación en el circuito de Zandvoort donde podrán ver el funcionamiento de la nueva unidad de potencia.

Durante esta jornada, Jack Crawford, piloto reserva, será el encargado de estrenar el nuevo motor recorriendo unos 200 kilómetros del trazado neerlandés para comprobar el rendimiento y la fiabilidad. "Es una buena oportunidad para comprobar una nueva unidad de potencia con el nuevo chasis, aprovechando un día de rodaje de 200 kilómetros", ha explicado Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, antes de salir a rodar.

En sí, los nipones han hecho hincapié en la fiabilidad de la unidad de potencia como el "gran desafío" a afrontar debido a las modificaciones presentadas en "la precámara de combustión, la forma del pistón y la forma de la cámara de combustión". Pese a ello, Orihara ha resaltado la necesidad de que el coche ruede para comprobar su correcto funcionamiento.

"La introducción de la nueva unidad de potencia en Zandvoort es muy importante. El chasis ya funciona bien. Ahora nuestra unidad de potencia también tiene que mejorar los tiempos por vuelta. Es práctica común modificar la forma del pistón para mejorar el rendimiento. Sin embargo, esto supone un gran desafío en términos de fiabilidad", añade el directivo japonés, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, Shintaro ha abordado la problemática que abordó el coche durante el pasado fin de semana en Hungría. "Nuestro análisis reveló que se debía a las temperaturas. Empezamos con un chasis más conservador. Por eso, la temperatura del motor no estaba optimizada. Así que ajustamos algunos parámetros y entonces mejoró", ha concluido.

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