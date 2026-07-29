Ducati no descarta que Marc Márquez se retire en Honda

Álvaro Bautista, piloto de la marca italiana en SBK, ha reconocido que pensó que el ilerdense podía volver al equipo nipón en 2027.

La renovación de Marc Márquez con Ducati fue la primera pieza que cayó en el dominó de la 'silly season' de MotoGP.

Tras el anuncio se sucedieron los de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Quartararo... aunque el panorama hubiera sido bien distinto si el ilerdense hubiera decidido abandonar la marca de Borgo Panigale.

De hecho, desde el seno de Ducati, había quien pensaba que era posible su regreso a Honda. Álvaro Bautista, bicampeón en SBK con los italianos, era uno de ellos.

"Por un lado, me lo esperaba, porque Marc estaba muy bien con Ducati. Por el otro, pensé que podría volver a Honda para cerrar su carrera allí", ha explicado en 'GPone'.

Sin embargo, considera que la nueva normativa que se ejecutará en la categoría en 2027 pudo ser clave en su decisión.

"Sin embargo, dado que el próximo año cambiarán muchas reglas, quizá prefirió elegir el camino más seguro", ha señalado.

"Probablemente pensó: 'Me quedo aquí, intento continuar dos o tres años al máximo nivel y luego tal vez en el futuro pueda cerrar con Honda'", ha añadido.

Sea como fuere, para Bautista el ilerdense ya ha ganado: "Estoy muy feliz por él, porque después de la lesión ha podido recuperarse. No merecía terminar su carrera de esa manera".