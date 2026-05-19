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GP de Canadá

El objetivo de Honda para ayudar a Fernando Alonso y Aston Martin en Canadá: "Nos centraremos en..."

Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha destacado cuál es el propósito de los socios motoristas de cara a la carrera en Montreal. En caso de lograrlo, mejorará su rendimiento.

Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"Fernando Alonso explica el motivo de su viaje a Japón pese a ser padre: "Ojalá acabar la carrera"Getty

Aston Martin ya está preparado para disputar el GP de Canadá. La escudería británica aterriza en el 'País del Arce' para correr la quinta carrera del calendario, un Gran Premio en el que buscan mostrar todo el trabajo realizado en el último parón.

Para ello, Honda, su socio motorista, ha desarrollado mejoras para aportar una mayor fiabilidad al AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, mientras esperan recibir el visto bueno de la FIA para beneficiarse de las ayudas del sistema ADUO.

"En el GP de Miami, confirmamos las mejoras en la reducción de vibraciones y la fiabilidad general de nuestra unidad de potencia. También fue una oportunidad clave para aprender sobre la gestión de energía bajo la normativa actualizada de 2026, y esto continuará en Canadá", ha explicado Shintaro Orihara, ingeniero jefe de los japoneses, en un comunicado.

A su vez, los nipones se han mostrado centrados en completar de forma satisfactoria su principal objetivo en Canadá: generar más confianza a los pilotos. "En Montreal, la carrera de casa de Lance, nos centraremos en mejorar la manejabilidad y nuestra estrategia de gestión de energía para ayudar a los pilotos a ganar más confianza", explica Orihara.

"De hecho, este es un objetivo importante de nuestro fin de semana de carrera. Si logramos que los pilotos tengan más confianza para entrar en las curvas más rápido y mantener una mayor velocidad, mejoraremos sus tiempos por vuelta", ha concluido el jefe de Honda, continuando su desarrollo acerca del objetivo para la carrera.

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