Primera vez que Honda habla de "mejoras" en el coche de Fernando Alonso: "Tenemos una idea..."

Shintaro Orihara, jefe de pista de Honda, cree que en Canadá se podría ver ya un Aston Martin algo más competitivo y capaz de algo más que acabar una carrera.

De momento Aston Martin sólo ha podido aspirar a terminar una carrera. Las limitaciones del motor Honda le impedían buscar tiempos a Fernando Alonso y Lance Stroll. Por ello se han visto obligados a correr en el fondo de la parrilla en algunas ocasiones incluso por detrás de los dos Cadillac.

Pero la historia podría dar un importante giro en el Gran Premio de Canadá de este fin de semana. Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda, ha dicho en 'AS' que ya saben qué deben hacer para mejorar el coche.

"Tenemos una idea de cómo mejorar las prestaciones, hemos encontrado algo en lo que podemos y debemos mejorar. Vemos cosas positivas en el banco de potencia, es difícil decir el número pero sabemos lo que hacemos", dice el ingeniero japonés, que se muestra optimista de cara a Montreal.

Entender ahora el coche es fundamental no sólo para el presente, también para el futuro: "Tenemos que mejorar nuestro motor de combustión y hay que reducir la fricción para mejorar nuestras prestaciones este año, que tendrá un impacto en las prestaciones del año que viene".

"La dirección siempre será mejorar, la diferencia es cuánto. No es tan complicado en cuanto a prestaciones, lo complicado es la fiabilidad", cierra el ingeniero de los motores Honda.

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