Insólito episodio en el Giro de Italia: un ciclista expulsado tras propinarle un cabezazo a otro

El ciclista italiano Enrico Zanoncello ha sido sancionado con su descalificación y una multa económica de 1.000 francos suizos y una tarjeta amarilla por agredir a Robert Donaldson.

El Giro de Italia ha sido escenario de una agresión entre ciclistas en plena etapa. En concreto, el ciclista italiano Enrico Zanoncello ha sido descalificado de la competición por darle un cabezazo a Robert Donaldson instantes previos a terminar el tramo final.

Dicha acción por parte de Zanoncello concluyó en la caída del británico, mientras el resto de competidores pasaba a su lado. Una vez concluida la etapa, los comisarios sancionaron de forma dura al italiano con su descalificación y una multa económica de 1000 francos suizos y una tarjeta amarilla.

Por el momento, se desconoce el motivo de la agresión. Enrico ostentaba la 144.ª posición en el pelotón en su tercera participación en la 'Corsa Rosa'. Finalmente, la etapa tuvo al danés Fredrik Dversnes como campeón en Milán.

La imagen de Zanoncello cabeceando a su rival ha dado la vuelta al mundo en redes sociales, dejando una instantánea lamentable para el ciclismo.