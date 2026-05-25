La surrealista causa del abandono de Fernando Alonso: "Decidimos parar para que dejase de doler"

El piloto asturiano de Aston Martin tuvo que retirarse del GP de Canadá tras hacer uno de sus mejores fin de semanas de la temporada.

Nuevo capítulo para Aston Martin. Tampoco es bueno. Fin de un Gran Premio de Canadá que ha dejado un nuevo problema a la vista para los de Silverstone. Nada más y nada menos que el asiento de Fernando Alonso.

Por que sí, en esta ocasión, ni el motor, ni Honda, ni las baterías han sido las culpables del abandono de Fernando. Al parecer, un problema con el asiento del asturiano ha sido la causa de su abandono, la misma razón por la que se tuvo que retirar en la carrera sprint.

"Estaba incómodo por un problema con el asiento. No estábamos peleando por nada y decidimos parar para que dejase de doler. Lo de siempre, salimos bien y luego vamos hacia atrás. Será así hasta verano. Iremos mejorando con ajustes, pero el problema fundamental de 3 segundos de déficit solo se resolverá con potencia en el motor y un paquete aerodinámico en la 2ª parte del año", señaló.

Parece que todo sale mal, hasta lo más sencillo. Más allá de eso, Fernando Alonso ha hecho uno de sus mejores fin de semanas de la temporada, si no el mejor. Tras competir por primera en clasificación con la mínima mejora de prestaciones de Aston Martin, en carrera brilló.

La salida fue estelar. Se llegó a colocar en la 10º posición, en puestos de puntos. Su primera vuelta fue sensacional, adelantando a coches a diestro y siniestro. Logró aguantar el tipo varias vueltas, hasta que ya el rendimiento dijo basta y empezó a caer.

A pesar de eso, seguía siendo competitivo, muy por delante de los Cadillacs y de su compañero y batallando con algún que otro monoplaza. Sin embargo, tras pasar por boxes, un nuevo problema con el asiento le obligó a retirarse. Una pena, pero cuando hasta lo más básico falla...