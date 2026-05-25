El jefe de Marc Márquez ensalza a Pedro Acosta: ¿Está cerrado su fichaje por Ducati?

Gigi Dall'Igna, director general de los de Borgo Panigale, ha elogiado al piloto de KTM que apunta a suplir a Bagnaia el próximo año.

"Los campeones se ven desde niños y..."

Todo apunta a que una vez que Ducati anuncie la renovación de Marc Márquez, se producirá un efecto dominó en MotoGP y se sucederán distintos anuncios.

Uno que parece ser un secreto a voces es el fichaje de Pedro Acosta por la marca italiana como sustituto de Pecco Bagnaia.

Sobre el 'Tiburón de Mazarrón' le preguntaron a Gigi Dall'Igna durante un acto de la 'Gazzetta dello Sport'.

El director general de Ducati, que no quiere dar muchas pistas, se rindió ante el piloto de KTM.

"Es uno de los rivales más importantes que tenemos ahora mismo. Los campeones se ven desde niños y Pedro ya emocionaba a mucha gente en Moto3. Y sigue haciendo cosas maravillosas", señaló.

Gigi también habló sobre Marc Márquez, que ve como "alguien capaz de hacer cosas que nadie más podía igualar".

De hecho, como su jefe, se llevó una grata sorpresa con él: "Y cuando llegó descubrí a una persona fantástica. Motiva a todo el equipo y nunca culpa a nadie. Incluso pide disculpas cuando hace falta".