Carlos Moyá analiza la lesión de Carlos Alcaraz: "Wimbledon es uno de los peores torneos..."

La esperanzadora imagen de Carlos Alcaraz durante la recuperación de su muñeca derecha

El exjugador y antiguo entrenador de Rafa Nadal considera que el murciano y su equipo han tomado la decisión correcta.

Con el cuadro principal de Roland Garros arrancando este fin de semana, choca no ver a Carlos Alcaraz defendiendo corona en París.

El número 2 del mundo cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó y anunció que sería baja para el resto de la gira de tierra batida y para la de hierba.

No volveremos a ver al murciano en pista al menos hasta el Masters 1000 de Canadá, pero nadie duda de que ha tomado la decisión más inteligente.

Así lo afirmó Carlos Moyá durante la presentación del documental de Rafa Nadal: "Si lo paras a tiempo y descansas... está tomando la actitud más inteligente a largo plazo".

"Como jugador, es difícil ver la foto desde fuera, así que tiene mucho mérito descansar y no forzar", ha explicado el exjugador.

Moyá considera que hubiera sido peligroso acudir sin rodaje a Londres: "Además, Wimbledon es uno de los peores torneos que puede haber para la muñeca".

"Sin saber lo que tiene, ya que su equipo y él tendrán todos los datos, creo que ha tomado la decisión más inteligente", ha zanjado.