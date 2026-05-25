El sorprendente mensaje de Medvedev sobre Alcaraz en Roland Garros: "Si Carlos estuviera aquí..."

El moscovita no duda en desearle una pronta recuperación al número dos del mundo y deja entrever su estrategia para un torneo que nunca se le ha terminado de dar del todo bien.

Carlos Alcaraz se perderá por primera vez en su carrera Roland Garros. El murciano, tras dos años seguidos conquistando la tierra de París, causará baja por la dura lesión de muñeca que sufrió en el Conde de Godó.

Esa misma dolencia le ha hecho perderse los Masters 1.000 de Madrid y Roma, Roland Garros y le hará perderse Queen's y Wimbledon en uno de los momentos más importantes de la temporada. Daniil Medvedev es uno de los tenistas que más se podría ver 'beneficiado' por la baja de Carlitos.

No hay que olvidar que, sobre todo en pista dura y hierba, el ruso es candidato a estar en rondas finales donde, en muchas ocasiones, se topaba con un Alcaraz que le tiraba por tierra sus planes hacia ganar un 'Grand Slam'.

La situación en Roland Garros es distinta. Medvedev reconoce que es uno de los torneos que más le cuestan por lo que la baja del murciano tampoco le condiciona en exceso: "Ahora mismo la ausencia de Carlos no cambia demasiado mi forma de afrontar Roland Garros porque nunca he llegado a semifinales aquí y necesito ir partido a partido. Quizá si estuviera ya en semifinales o en la final sí pensaría que el cuadro es un poco más abierto".

"Espero que vuelva lo antes posible. Nos encanta verle tanto en el vestuario como en la pista. El tenis necesita a jugadores como él", asegura Daniil en rueda de prensa dejando también un mensaje de ánimo para Carlitos.