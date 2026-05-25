Hamilton rememora su negativo primer año en McLaren con Fernando Alonso: "No sentí apoyo"

Fernando Alonso y Lewis Hamilton en la anterior etapa en McLaren

El heptacampeón del mundo ha relatado el aspecto negativo de su debut en la F1 y ha envidiado el apoyo incondicional de Mercedes a Antonelli, rodeándole "con el apoyo adecuado".

El Mundial de Fórmula 1 2007 fue una temporada bastante turbulenta en el equipo McLaren. Fernando Alonso y Lewis Hamilton compartían garaje en un año en el que ambos debutaban en la escudería británica. El español venía de proclamarse bicampeón de mundo y Hamilton era un novato prometedor.

A pesar de que se esperaba que uno de los dos se hiciese con el título, sus peleas en pista complicaron la consecución de dicho galardón, que cayó en manos de Kimi Raikkonen y Ferrari.

Sobre dicha temporada, Hamilton ha expresado un mal recuerdo al no verse apoyado por el equipo. En sí, el heptacampeón del mundo ha comparado el apoyo recibido con el de Mercedes sobre Kimi Antonelli.

"No sentí que tuviera el apoyo adecuado en McLaren 2007. No creo que tuviera el mismo apoyo que Antonelli tiene en Mercedes. Toto Wolff ha hecho un gran trabajo rodeándole con el apoyo adecuado, y definitivamente no sentí eso", ha declarado el británico, envidiando al italiano.

A su vez, Hamilton asegura que "el equipo era agradable", pero no se sentía apoyado para "mantenerme estable". Debido a ello, el piloto de Ferrari señala que "fue bastante intenso, especialmente en mi primer año".

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