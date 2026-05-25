Las víctimas de Adamuz: "Le dijimos a Puente que debía dimitir y nos dijo que él no había soldado el raíl. Nos quedamos estupefactos"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz ha asegurado que "los últimos responsables" del accidente son el presidente de Adif y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Además, ha reconocido que le dijeron directamente a Puente que dimitiera.

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por ser los "últimos responsables" del accidente ferroviario en Adamuz que cobró 46 vidas. Durante una comisión del Senado, Samper destacó la cadena de responsabilidades señalada por la UCO, apuntando al gestor de la red ferroviaria y su designación. Criticó la falta de medidas de seguridad en el ferrocarril y la ausencia de diálogo del ministro con las víctimas, instando a los políticos a trabajar en leyes para mejorar la seguridad ferroviaria.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Mario Samper, ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, por ser "los últimos responsables" del accidente de Adamuz donde murieron 46 personas.

Así lo ha indicado Samper en la comisión de investigación del Senado donde ha señalado que, "según informa la UCO hay una cadena de responsabilidades". "Desde luego los últimos responsables entendemos que son el gestor de la red ferroviaria, el presidente de Adif y quién lo ha puesto allí", ha denunciado.

De esta manera, aunque ha reconocido que "han ido pasando presidentes de Adif, le ha tocado a este señor" refiriéndose a Luis Pedro Marco. Además, ha insistido en que "no se han implementado las medidas que consideramos que son necesarias para que el ferrocarril funcione de manera segura".

"La persona que designa a quien es el máximo responsable de esa infraestructura consideramos que también es responsable, claramente. Así se lo transmitimos personalmente en una reunión que tuvimos con él", ha señalado Samper sobre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"Se lo dijimos claramente: "usted debe dimitir", ha dicho el presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz. Acto seguido, ha contado que Puente les dijo que "no había soldado el raíl". "Nos quedamos estupefactos con la respuesta", ha añadido.

Aun así, ha lamentado que "no ha sido la única declaración que escuchamos en estos últimos cuatro meses que nos haya dejado estupefactos". De esta manera, ha lamentado que el ministro no se haya reunido con las víctimas, a pesar de que ellos le instaron a hacerlo. "Creíamos que por humanidad y por responsabilidad tenía que hablar con las víctimas. No lo hizo. Nos dijo que iba a venir a Huelva. Todavía estamos esperando", ha criticado.

Además, ha aprovechado la ocasión para pedir a los distintos grupos políticos que "trabajen conjuntamente en aprobar leyes, presupuestos... lo que sea necesario para que el tren funcione de manera correcta". Porque, ha alertado, "según la estadística ya va tocando otro accidente. Ya lo digo. Va tocando. Nos lo han dicho personas que están besadas en el asunto".