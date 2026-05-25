El piloto de Ducati que confirma el fichaje de Acosta: "Veremos hasta dónde llegará Pedro..."

Fermín Aldeguer, piloto de Gresini, ya asegura que el murciano formará parte de la escudería boloñesa en 2027. Podría compartir 'box' con Marc Márquez aunque el ilerdense aún no ha renovado.

Pedro Acosta está siendo uno de los pilotos más competitivos en lo que va de temporada. El del Puerto de Mazarrón, con una moto inferior a sus rivales, ha conseguido formar parte de las posiciones más altas de la parrilla en la gran mayoría de carreras.

Sin embargo, parece que la KTM no tiene la potencia de las Aprilia y las Ducati y eso de cara a intentar pelear por un título mundial complica mucho las cosas. La llegada de Acosta a Ducati lleva varios meses dándose por hecha de cara a 2027.

El último en darlo por cerrado ha sido Fermín Aldeguer, piloto Gresini (satélite de Ducati), que habla del rendimiento mejorado de la KTM este año pero señala lo que podrá hacer Acosta cuando disponga de una Ducati que, eso sí, compartirá con nada más y nada menos que Marc Márquez.

"Seguro que con una moto un poquito más competitiva… no sé a qué nivel está ahora KTM; hemos visto que también Bastianini ha dado un paso. Seguro que la moto no está nada mal,", asegura Aldeguer en declaraciones para el medio 'Mow'.

De cara al próximo Gran Premio de Italia, todos los ojos están puestos en Marc Márquez. El ilerdense podría regresar tras su doble operación aunque aún no dispone del alta médica.