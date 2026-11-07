La hazaña heroica de Alonso sobre la lluvia en Interlagos: ¡Saldrá octavo en el GP de Brasil!

El piloto asturiano vuelve a mostrar la magia y consigue un gran octavo puesto en una sesión de clasificación pasada por agua y que tuvo un retraso de hora y media.

Fernando Alonso sacó la varita y realizó un nuevo truco bajo la lluvia de Sao Paulo. Saldrá desde la octava plaza en el Gran Premio de Brasil tras una sesión de clasificación totalmente surrealista por toda la sucesión de acontecimientos que han ocurrido en ella.

Con una hora y media de retraso comenzó la acción en un momento en el que sobrevaloraban los fantasmas de 2024 en Interlagos. Por entonces se tuvo que aplazar la 'quali' a la mañana del domingo. Esta vez hubo sesión y la espera mereció la pena para los presentes en el circuito.

Durante toda la clasificación Alonso rodó entre los mejores rindiendo tanto con el neumático de lluvia extrema como con el intermedio. De hecho, desde el propio box del Aston Martin tomaron el riesgo de poner dicho compuesto. Y la apuesta salió bien.

Alonso se metió séptimo y consiguió entrar en la 'Q3', primera de la temporada para él y la escudería, por delante de coches con prestaciones infinitamente mejores como el Ferrari de Hamilton o el McLaren de Norris. La lluvia volvió a reducir las diferencias de los monoplazas y el talento de uno de los grandes emergió en el asfalto paulista.

Al inicio de la última parte de la sesión, la lluvia amenazaba con impedir rodar en cualquier momento. Fernando fue el más listo de la clase y salió de boxes el primero. Se demoró unos minutos el diluvio y al resto de competidores les dio tiempo a marcar vuelta. Finalmente, consiguió un noveno puesto que con la sanción de Leclerc pasa a octavo. Si la carrera pasa por agua, quizás los puntos son posibles.

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