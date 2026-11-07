Alonso tira la toalla con el motor Honda en los libres del GP de Brasil: "Prefiero meterme a boxes"

Fernando no se mordió la lengua y cargó con dureza por radio contra la unidad de potencia nipona hasta tal punto que sugería irse al garaje durante los entrenamientos.

Todo apunta a que va a ser un fin de semana de sufrimiento para Aston Martin en el Gran Premio de Brasil. El trazado de Interlagos es corto y de zonas de alta velocidad, dos aspectos que carece el 'AMR26' motorizado por Honda.

En los entrenamientos libres de este viernes ya se evidenció este hecho. Fernando Alonso se mostró resignado ante la falta de potencia del motor y su cabreo se hizo notorio en la segunda sesión. La conversación del español con su ingeniero lo dice todo.

"No tengo potencia para hacer trabajar los neumáticos, los frenos...", alertó el asturiano a Chris Cronin tal y como captó la emisión oficial de la Fórmula 1. Además, se pudo captar como el bicampeón agarraba el volante en señal de resignación.

Vueltas después, el '14' perdió toda la paciencia que tenía por hoy en Interlagos y sugirió el peor mensaje posible para desgracia del equipo británico: "No tengo potencia, prefiero meterme a boxes". Su ingeniero intentó consolar al ovetense diciéndole que entendía la dificultad. La respuesta de Alonso fue directa.

"No, para el resto es muy fácil", zanjó en un mensaje cargado de sarcasmo. Terminó la sesión en el decimoquinto puesto y con las sensaciones cada vez más negativas con las prestaciones del monoplaza en todo lo relativo a la unidad de potencia japonesa.

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