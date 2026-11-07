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Tragedia en Polonia

Al menos seis muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia

Los detalles El hombre ha llegado a la plaza del mercado de la ciudad y ha disparado indiscriminadamente. Finalmente, ha sido abatido por agentes de la Policía y después trasladado al hospital.

Personal de emergencia trabaja en el lugar del tiroteo cerca de la plaza principal del mercado de Cracovia. Personal de emergencia trabaja en el lugar del tiroteo cerca de la plaza principal del mercado de Cracovia.REUTERS
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Tragedia en Polonia. Al menos seis personas han muerto y varias más han resultado heridas tras ser víctimas de un tiroteo. Los disparos han sido efectuados por un individuo que ha abierto fuego indiscriminadamente desde un coche en el centro de la ciudad polaca de Cracovia.

"Cinco personas han muerto y varias más están heridas en el incidente de la plaza del Mercado Principal. El responsable ha sido tiroteado por agentes de la Policía y está siendo trasladado al hospital ahora mismo. Hay servicios de emergencia trabajando en el lugar", ha explicado la Policía en un comunicado.

Sobre las 15:00 horas, un hombre ha llegado en un coche a la plaza del mercado y ha abierto fuego indiscriminadamente. "El responsable ha sido detenido. Hay heridos, incluidos agentes de la Policía", ha apuntado la Policía en un primer momento.

Personal de emergencia trabaja en el lugar del tiroteo cerca de la plaza principal del mercado de Cracovia. Personal de emergencia trabaja en el lugar del tiroteo cerca de la plaza principal del mercado de Cracovia.REUTERS

Por su parte, el Ayuntamiento de Cracovia ha emplazado a la población a "no acercarse a la zona en la que trabajan la Policía y los servicios de emergencia". El ministro del Interior, Waldemar Zurek, ha denunciado ya la "enorme tragedia" de la plaza del Mercado. "Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas de esta tragedia inimaginable", ha afirmado.

Zurek ha confirmado que el responsable está herido y que se encuentra ya detenido. "Fiscales, policía y todos los servicios están ya en el lugar recogiendo pruebas e investigando las circunstancias del ataque. El Estado está funcionando. Pedimos calma y no dificultar la labor de los servicios de emergencia. El responsable de este crimen será llevado ante la justicia", ha añadido.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha publicado en redes sociales que está al tanto de lo que ocurre tras el "trágico tiroteo". "La Policía está investigando los antecedentes y todas las circunstancias del ataque", ha explicado.

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