Así ha sido la caída de la cúpula de Núcleo Nacional: diez de los detenidos pasarán a disposición judicial en Gijón

Los detalles El operativo policial contra el grupo neonazi se saldó con 14 arrestos y la incautación de diverso material. Todos ellos estáns siendo investigados por tenencia de armas, asociación ilícita y delitos de odio.

La Policía Nacional ha detenido a 14 miembros del grupo neonazi Núcleo Nacional, investigados por tenencia de armas, asociación ilícita y delitos de odio. Diez de los detenidos pasarán a disposición judicial en Gijón, donde comenzó el operativo. La caída de la cúpula de esta organización se remonta a una manifestación en febrero de 2026, cuando participaron en un homenaje a una escultura en Gijón. Durante el acto, surgió un altercado con menores, lo que llevó a una denuncia en la Fiscalía de Menores. Entre los detenidos destacan Enrique Lemus, Isabel Peralta y los hermanos Iván y David Rico Olivares. Se incautó numeroso material en registros realizados en varios puntos de España.

Golpe contra los neonazis de Núcleo Nacional. Tras las 14 detenciones de este viernes la Policía Nacional los investiga por tenencia de armas, asociación ilícita y delitos de odio. Diez de ellos pasarán a disposición judicial este domingo en Gijón, origen del operativo policial.

Porque la caída de la cúpula de la agrupación ultra se remonta a una manifestación del 21 de febrero de 2026. Los miembros de esta organización neofascista participaron en un homenaje en Gijón a una escultura dedicada a los 'Héroes de Simancas', un grupo de militares sublevados que cayeron contra los republicanos en 1936.

El Gobierno y el Principado querían retirarlo, pero ellos se opusieron. Durante esa concentración, surgió un altercado con menores que acabó en una denuncia en la Fiscalía de Menores de Gijón. En ese momento, los agentes empezaron a tirar del hilo, con seguimientos y registros a su principal sede días antes de la manifestación que este sábado tenían convocada en Madrid.

En este sentido, la abogada Bea de Vicente señaló en Más Vale Tarde que están en el foco por "promover el odio, la exclusión, la discriminación y utilizar medios violentos". "Decir que 'Hay que matar al moro' o al 'maricón' es delito de odio", subrayó.

Entre los detenidos figuran Enrique Lemus, Isabel Peralta, Alberto Pugilato y los hermanos Iván y David Rico Olivares. Fuentes de la investigación confirmaban a la sexta que estos últimos son los cabecillas.

En los registros en diversos puntos de España, incluida su sede nacional, ambién se incautó numeroso material en los registros.

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