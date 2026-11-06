Hamilton vuelve a la carga contra Leclerc: "Hizo lo mismo con Vettel y Sainz..."

El piloto de Ferrari dice que no se arrepiente de sus palabras sobre su compañero de equipo: "Nunca voy a disculparme por ser auténtico y sincero".

Lewis Hamilton y Charles Leclerc no han olvidado lo que ocurrió en México. Se tocaron en la primera vuelta y arruinaron lo que parecía una posible victoria para Ferrari. Y el piloto británico dice que no se arrepiente de nada de lo que dijo.

Lewis se acuerda de los episodios contra Sebastian Vettel y Carlos Sainz, quienes fueron sus compañeros: "Veo lo mismo que vosotros. En Singapur estaba completamente por el interior en la curva 1, había ganado la posición de líder y levantó el pie. Fue claramente diferente. Pero, quiero decir, si te fijas en sus compañeros de equipo, pasó lo mismo con Sebastian Vettel... pasó lo mismo con Carlos Sainz".

"No me importa demasiado lo que piense la gente sobre lo que he dicho. Soy una persona que muestra abiertamente sus sentimientos y digo lo que siento en cada momento", dice el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Ni mucho menos se arrepiente de sus declaraciones y de sus comentarios por la radio: "Por supuesto, hay veces que dices cosas de las que quizá después puedas arrepentirte, pero yo no me arrepiento, y nunca voy a disculparme por ser auténtico y sincero. No van a hacerme callar".

"Nunca jamás han conseguido hacerme callar. El equipo no me ha pedido que deje de decir nada, y así son las cosas", cierra Hamilton.

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