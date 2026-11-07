F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

HAMILTON, AL FONDO DE LA PARRILLA Al final han cambiado el motor por completo del coche del heptacampeón. De los diez puestos de sanción pasará el domingo a salir al fondo de la parrilla junto a Max Verstappen. En los libres 3 reportó muchos problemas con la unidad de potencia. Compartir en X

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OJO A LOS SANCIONADOS Max Verstappen saldrá en la cola de la parrilla por cambio total de motor. Es un escenario ideal para sancionar ya que en Interlagos se puede adelantar con relativa facilidad. Por otro lado, los dos Ferrari tienen un castigo de diez puestos en parrilla. También se suma Russell con cinco puestos de sanción y el Cadillac de Pérez. Compartir en X

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