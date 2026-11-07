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Con Antonelli ya campeón

F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Sigue en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 2026 en el icónico trazado de Interlagos.

laSexta Deportes
Madrid,
Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE BRASIL

Buenas tardes a todos. En poco más de una hora comenzará la clasificación del Gran Premio de Brasil. La Fórmula 1 regresa a uno de los circuitos más icónicos del calendario. Interlagos ha sido escenario de finales de temporada épicos. Esta temporada no habrá un desenlace de ese tipo ya que el piloto de Mercedes, Andrea Antonelli llega como campeón del mundo matemáticamente. En cambio, aún quedan objetivos por resolverse como el Mundial de Constructores y la lucha por el segundo puesto del Mundial que está muy apretada.

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