Con Antonelli ya campeón
F1 2026 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Sigue en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 2026 en el icónico trazado de Interlagos.
HAMILTON, AL FONDO DE LA PARRILLA
Al final han cambiado el motor por completo del coche del heptacampeón. De los diez puestos de sanción pasará el domingo a salir al fondo de la parrilla junto a Max Verstappen. En los libres 3 reportó muchos problemas con la unidad de potencia.
OJO A LOS SANCIONADOS
Max Verstappen saldrá en la cola de la parrilla por cambio total de motor. Es un escenario ideal para sancionar ya que en Interlagos se puede adelantar con relativa facilidad. Por otro lado, los dos Ferrari tienen un castigo de diez puestos en parrilla. También se suma Russell con cinco puestos de sanción y el Cadillac de Pérez.
BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN DEL GP DE BRASIL
Buenas tardes a todos. En poco más de una hora comenzará la clasificación del Gran Premio de Brasil. La Fórmula 1 regresa a uno de los circuitos más icónicos del calendario. Interlagos ha sido escenario de finales de temporada épicos. Esta temporada no habrá un desenlace de ese tipo ya que el piloto de Mercedes, Andrea Antonelli llega como campeón del mundo matemáticamente. En cambio, aún quedan objetivos por resolverse como el Mundial de Constructores y la lucha por el segundo puesto del Mundial que está muy apretada.