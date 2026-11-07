El temor de Aston Martin por las rectas del GP de Brasil: "Nos adelantaron tres o cuatro coches"

Mike Krack, director de pista, ve brotes verdes en la fiabilidad de la unidad de potencia pero lanza una advertencia sobre la gran debilidad que presentan en Interlagos.

Tras la debacle en México, llega otro escenario difícil para el equipo Aston Martin. El circuito de Interlagos es uno de los más rápidos del calendario y en el que una buena entrega de potencia es clave para progresar, y eso la escudería de Silverstone no lo tiene.

Fernando Alonso ya se quejó del motor Honda manifiestamente en la segunda sesión de libres de este viernes. En cambio, para el jefe de operaciones de pista, Mike Krack, ha sido una jornada que se puede tildar de positiva: "Creo que todo ha estado dentro de lo esperado".

"Lo positivo es la fiabilidad, comparada con la del fin de semana pasado. Hemos podido completar todo nuestro programa", asegura el luxemburgués en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. Sin embargo, reconoce que la falta de velocidad punta en las rectas roza lo alarmante.

"Hemos visto durante la sesión que éramos vulnerables. Nos adelantaron tres o cuatro coches en la tanda larga, así que es algo que preocupa un poco. Tienes que protegerte al máximo en las rectas y después ver qué puedes hacer en las curvas", explica Krack.

Durante las sesiones del viernes se ha evidenciado que los Aston sufren especialmente en el tercer sector. Este último tramo corresponde a la larga subida hacia la meta en la que se pisa a fondo. Un territorio donde el despliegue de energía de Honda queda expuesto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido