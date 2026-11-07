Ahora

Objetivo Q2

El temor de Aston Martin por las rectas del GP de Brasil: "Nos adelantaron tres o cuatro coches"

Mike Krack, director de pista, ve brotes verdes en la fiabilidad de la unidad de potencia pero lanza una advertencia sobre la gran debilidad que presentan en Interlagos.

Fernando Alonso Fernando Alonso Getty

Tras la debacle en México, llega otro escenario difícil para el equipo Aston Martin. El circuito de Interlagos es uno de los más rápidos del calendario y en el que una buena entrega de potencia es clave para progresar, y eso la escudería de Silverstone no lo tiene.

Fernando Alonso ya se quejó del motor Honda manifiestamente en la segunda sesión de libres de este viernes. En cambio, para el jefe de operaciones de pista, Mike Krack, ha sido una jornada que se puede tildar de positiva: "Creo que todo ha estado dentro de lo esperado".

"Lo positivo es la fiabilidad, comparada con la del fin de semana pasado. Hemos podido completar todo nuestro programa", asegura el luxemburgués en declaraciones recogidas por 'Motorsport'. Sin embargo, reconoce que la falta de velocidad punta en las rectas roza lo alarmante.

"Hemos visto durante la sesión que éramos vulnerables. Nos adelantaron tres o cuatro coches en la tanda larga, así que es algo que preocupa un poco. Tienes que protegerte al máximo en las rectas y después ver qué puedes hacer en las curvas", explica Krack.

Durante las sesiones del viernes se ha evidenciado que los Aston sufren especialmente en el tercer sector. Este último tramo corresponde a la larga subida hacia la meta en la que se pisa a fondo. Un territorio donde el despliegue de energía de Honda queda expuesto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puente protagoniza un bronco reinicio de precampaña en el que el cambio climático, la corrupción y las pensiones también tienen su minuto
  2. El baile de datos sobre la entrada masiva en Ceuta: Vivas asegura que quedan más de 15.000 migrantes en la ciudad e insiste en que entraron 100.000
  3. Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia
  4. Diez días del trágico accidente de Urda: la Guardia Civil retira los dos últimos vagones que quedaban en la zona
  5. El perfil de los detenidos de Blocus: más del 60% eran españoles y muchos de ellos tenían conexiones con bandas juveniles
  6. Así ha sido la caída de la cúpula de Núcleo Nacional: diez de los detenidos pasarán a disposición judicial en Gijón