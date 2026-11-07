España reina en el pádel: el combinado masculino también se corona en el Mundial

Arturo Coello y Coki Nieto dieron la victoria a 'La Roja' en el tercer y definitivo encuentro de la final. España derrota a 'La Albiceleste' (vigente campeona) y suma una nueva hazaña histórica en el deporte de nuestro país.

España no tiene rival en el pádel. La copa del mundo así lo ha decidido después de que tanto el combinado nacional femenino como el masculino se hayan proclamado campeones en sus respectivas categorías. Los últimos en hacerlo han sido los chicos de Juanjo Gutiérrez.

'La Roja' tenía la difícil situación de batir a la vigente campeona, Argentina. 'La Albiceleste', con la corona en posesión desde 2024, llegaba a la cita como la favorita ante una España, también favorita, que acusaba la baja de uno de sus mejores jugadores, Alejandro Galán.

España comenzó la final adelantándose gracias a llevarse el punto del partido que más igualado ha estado. Juan Lebrón y Aimar Goñi estuvieron contra las cuerdas con set abajo y break abajo en la segunda manga. Cuando peor estaban, resurgieron para apuntarse el segundo asalto e irse al tercer y definitivo set.

Ahí emergió la figura de Goñi, debutante en este Mundial y gran promesa del pádel español, que firmó un final de partido tremendo. España sumó el primer punto pero Argentina se apuntó el segundo después de un duelo tremendamente favorable de Agustín Tapia y Federico Chingotto.

La que era la mejor pareja albiceleste barrió a Paquito Navarro y Jon Sanz dejando todo para decidirse en el tercer partido. Ahí, Arturo Coello y Coki Nieto se impusieron con claridad a Tino Libaak y Gonzalo Alfonso con un firme 6-3 y 6-2. España se sube al trono del pádel y, por lo que parece, va a costar mucho volver a bajarle de ahí.