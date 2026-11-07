Sánchez convoca de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración para tratar la crisis en Canarias

Los detalles La urgencia de la reunión coincide con una nueva jornada de intensa actividad migratoria. Solo este sábado han desembarcado 600 migrantes en El Hierro en seis cayucos, a los que se suman otras 143 personas rescatadas frente a Lanzarote.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración para abordar la crisis migratoria en Canarias, especialmente en El Hierro, donde los servicios están desbordados. La reunión, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, contará con la participación de Fernando Clavijo y Alpidio Armas, además de varios ministros. Sánchez ha anunciado un refuerzo de recursos sanitarios en El Hierro. Clavijo espera medidas concretas y ha pedido trasladar migrantes a otras islas. La presión migratoria se ha intensificado con 743 llegadas en un día y más de 3.000 en noviembre. Clavijo también busca la implicación de Europa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado de urgencia para el próximo martes, 10 de noviembre, la Comisión Interministerial de Inmigración para abordar la crisis migratoria que atraviesa Canarias, especialmente agravada en los últimos días en la isla de El Hierro. La decisión llega después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, trasladara a Sánchez la "gravedad" de la situación, con los servicios de atención desbordados y una presión migratoria que vuelve a poner al archipiélago al límite.

La reunión estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y contará con la asistencia extraordinaria del propio Clavijo y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. También participarán los ministros de Exteriores, Interior, Inclusión, Trabajo, Derechos Sociales y Juventud e Infancia.

Además de la convocatoria, Sánchez ha anunciado un refuerzo de los recursos sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones. Clavijo espera que la reunión sirva para acordar un plan conjunto con medidas concretas, responsables y plazos de ejecución. "No podemos seguir actuando únicamente cuando la situación se agrava", ha advertido.

El Hierro, con los servicios de atención desbordados

La situación en la isla se ha ido agravando durante los últimos días. Clavijo ya calificó de "dramática" la situación y alertó de que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) estaba desbordado, al igual que el muelle de La Restinga, que no tenía capacidad de reacción ante la llegada de más embarcaciones.

"Es triste. Me duele tener que decir que no será por no haberlo advertido", lamentó el presidente canario, que llevaba tiempo reclamando reuniones y nuevas dotaciones para hacer frente a la situación. También ha insistido en la necesidad de trasladar a parte de los migrantes a otras islas para aliviar la presión asistencial.

Solo en lo que va de noviembre, El Hierro ha recibido 35 cayucos, según los datos recogidos en los teletipos. Ante la presión que soportan los servicios públicos, el Cabildo ha decretado la emergencia social.

743 llegadas en una sola jornada

La presión migratoria ha vuelto a intensificarse este sábado. Los tres últimos cayucos rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han llevado a La Restinga a otras 286 personas: 67 en una embarcación, 55 en otra y 164 en la tercera. Con ellas, son 600 los migrantes que han llegado a El Hierro desde la medianoche.

A estas llegadas se suman otras 143 personas rescatadas frente a Lanzarote en una embarcación neumática, entre ellas diez mujeres y cinco menores. Según las fuentes del dispositivo de emergencia consultadas por EFE, se trata de la neumática más sobrecargada de la que se tiene constancia hasta la fecha en la Ruta Canaria de la inmigración.

Mientras tanto, los servicios de emergencia han trasladado de madrugada en un ferri a Tenerife a otros 600 migrantes que habían llegado a El Hierro durante los últimos días. Para este sábado también estaban previstos nuevos traslados desde El Hierro a las islas capitalinas, con 560 personas programadas para ser desplazadas por mar. A partir de la próxima semana se prevén dos frecuencias diarias.

Más de 3.000 llegadas desde principios de noviembre

El repunte de las llegadas no se limita a esta jornada. Desde el lunes 2 de noviembre, más de 3.000 personas han llegado de forma irregular a España por vía marítima, según un recuento de Europa Press, que cifra en al menos siete las personas fallecidas durante estas travesías.

En estos primeros días del mes se han registrado numerosas llegadas a El Hierro, Lanzarote y Tenerife. La madrugada del lunes, cerca de Lanzarote, se produjo una de las situaciones más trágicas: en una de las dos pateras asistidas por Salvamento Marítimo se encontraron dos cadáveres y, según el testimonio de los supervivientes, otras cinco personas fueron arrojadas al mar durante la travesía.

Por su parte, los datos acumulados de Interior reflejan que entre el 1 de enero y el 31 de octubre llegaron irregularmente a España 32.942 personas, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2025. En Canarias, sin embargo, el balance acumulado registra un descenso del 5,5%, con 13.327 llegadas frente a las 14.099 del año anterior. No obstante, en la última quincena de octubre entraron irregularmente en el archipiélago 4.357 personas.

Clavijo pide también la implicación de Europa

Más allá de la respuesta del Gobierno central, Clavijo quiere que la situación de Canarias llegue también a las instituciones europeas. El presidente autonómico ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner.

Canarias reclama así una respuesta que implique tanto al Estado como a Europa ante una crisis que, según Clavijo, el archipiélago no puede seguir afrontando "prácticamente en solitario".

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