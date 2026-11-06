Comprensivo mensaje de Honda a Fernando Alonso y Lance Stroll: "La frustración..."

Shintaro Orihara, jefe de Honda, explica lo ocurrido a sus dos coches en el Gran Premio de México.

Fernando Alonso y Lance Stroll tuvieron que abandonar en el Gran Premio de México. En la misma vuelta. Un fallo en el motor Honda. Como tantas y tantas veces esta temporada. De hecho en la marca japonesa entienden la "frustración" de sus pilotos.

Shintaro Orihara, jefe de Honda, ha dicho en la previa de Brasil que entiende a sus chicos: "Fue un Gran Premio complicado para Honda, y entiendo perfectamente la frustración que sintió el piloto".

"El aprendizaje se centra en nuestro motor: en circunstancias especiales, ha mostrado cierta falta de robustez. Siempre podemos extraer lecciones de este tipo de problemas y trasladarlas a la fábrica para evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro", dice el jefe de la marca japonesa.

"No puedo dar detalles técnicos concretos, pero daré una idea general: por ejemplo, antes de la carrera tenemos la vuelta hacia la parrilla, que es una situación particular, y tanto en la clasificación como en la carrera, realizamos una vuelta de preparación de los neumáticos. Aunque hacemos algo similar en los entrenamientos libres, las condiciones siempre son distintas", indica Orihara.

Así explica los problemas que ha sufrido Honda durante tantas carreras: "En estas circunstancias especiales, nuestro motor tuvo un comportamiento algo anómalo, no fue según lo que teníamos previsto, y esto provocó una sobrecarga en el circuito de refrigeración del ERS, lo que derivó en un fallo en el MGU-K. Esto ocurrió tanto en la clasificación, como en la carrera, debido a la gran altitud de México".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido