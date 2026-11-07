Ahora

"No les pido que sean mejores amigos"

Ferrari le dice basta a Lewis Hamilton en su guerra contra Charles Leclerc: "El equipo, lo primero"

Frederic Vasseur, 'team principal' de los italianos reconoce que tuvo una conversación con el heptacampeón en la que pidió trabajar por el bien común y dejar los egos atrás.

Hamilton y Leclerc Hamilton y LeclercGetty

Han sido días intensos en la escudería Ferrari. Las acusaciones de Lewis Hamilton sobre un trato de favor a Charles Leclerc, tanto en México como a lo largo de esta temporada, han hecho saltar por los aires la convivencia en el cuadro de Maranello.

Frederic Vasseur, jefe de la escudería italiana, ha zanjado la guerra y reconoce que ha tenido una charla profunda con el heptacampeón: "Estuvo bien hablar y aclarar mi posición y la suya. Era algo que teníamos que hacer. Ahora pasamos página y estamos centrados en la siguiente carrera".

"La conclusión de la reunión fue un recordatorio claro de que Ferrari está primero. Primero por la marca, por los empleados y por los 'tifosi'. Tenemos que tenerlo presente", ha explicado el dirigente francés. Deja un mensaje claro sobre la relación que debe tener la dupla anglo-monegasca.

Hamilton utilizó a Sainz en su particular rajada contra Leclerc y el equipo. Un hecho que Frederic no pasó por alto: "No puedes comparar la relación entre Carlos y Charles con la de Charles y Lewis o Lewis y Bottas. Probablemente, en términos de edad y experiencia, Charles estaba un poco más cerca de Carlos".

"No les estoy pidiendo que sean mejores amigos. Creo que incluso podría ser algo negativo. Simplemente les pido que actúen y trabajen como profesionales", ha concluido Vasseur en una entrevista para 'Sky Sports' a su llegada al circuito de Interlagos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puente protagoniza un bronco reinicio de precampaña en el que el cambio climático, la corrupción y las pensiones también tienen su minuto
  2. El baile de datos sobre la entrada masiva en Ceuta: Vivas asegura que quedan más de 15.000 migrantes en la ciudad e insiste en que entraron 100.000
  3. Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia
  4. Diez días del trágico accidente de Urda: la Guardia Civil retira los dos últimos vagones que quedaban en la zona
  5. El perfil de los detenidos de Blocus: más del 60% eran españoles y muchos de ellos tenían conexiones con bandas juveniles
  6. Así ha sido la caída de la cúpula de Núcleo Nacional: diez de los detenidos pasarán a disposición judicial en Gijón