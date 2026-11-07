Ferrari le dice basta a Lewis Hamilton en su guerra contra Charles Leclerc: "El equipo, lo primero"

Frederic Vasseur, 'team principal' de los italianos reconoce que tuvo una conversación con el heptacampeón en la que pidió trabajar por el bien común y dejar los egos atrás.

Han sido días intensos en la escudería Ferrari. Las acusaciones de Lewis Hamilton sobre un trato de favor a Charles Leclerc, tanto en México como a lo largo de esta temporada, han hecho saltar por los aires la convivencia en el cuadro de Maranello.

Frederic Vasseur, jefe de la escudería italiana, ha zanjado la guerra y reconoce que ha tenido una charla profunda con el heptacampeón: "Estuvo bien hablar y aclarar mi posición y la suya. Era algo que teníamos que hacer. Ahora pasamos página y estamos centrados en la siguiente carrera".

"La conclusión de la reunión fue un recordatorio claro de que Ferrari está primero. Primero por la marca, por los empleados y por los 'tifosi'. Tenemos que tenerlo presente", ha explicado el dirigente francés. Deja un mensaje claro sobre la relación que debe tener la dupla anglo-monegasca.

Hamilton utilizó a Sainz en su particular rajada contra Leclerc y el equipo. Un hecho que Frederic no pasó por alto: "No puedes comparar la relación entre Carlos y Charles con la de Charles y Lewis o Lewis y Bottas. Probablemente, en términos de edad y experiencia, Charles estaba un poco más cerca de Carlos".

"No les estoy pidiendo que sean mejores amigos. Creo que incluso podría ser algo negativo. Simplemente les pido que actúen y trabajen como profesionales", ha concluido Vasseur en una entrevista para 'Sky Sports' a su llegada al circuito de Interlagos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido