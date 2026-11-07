Conmoverdor homenaje del Tenerife a Jesús de Miguel: "Hablar de ti en pasado..."

Figuras importantes del equipo como el máximo accionista o el capitán han tomado la palabra en un acto en el que se ha recordado la memoria del futbolista fallecido el pasado martes. Pocos han podido contener la lágrimas en el Heliodoro Rodríguez López.

Jugadores, directivos y afición se han reunido para despedir a Jesús De Miguel en una homenaje en el Heliorodo Rodríguez López. El Tenerife tenía que jugar ante el Granada este fin de semana pero la magnitud de la tragedia ha terminado, como no podía ser de otra manera, por suspender el partido.

El homenaje en el estadio del equipo tinerfeño ha sido tremendamente conmovedor. Los aficionados no han dudado en cantar el nombre de Jesús recordando su memoria mientras varias personalidades del club iban dedicándole discursos al jugador.

El Tenerife también ha asegurado que se hará cargo de la manutención de la hija de De Miguel hasta que esta cumpla los 16 años en un gesto de absoluta sensibilidad por parte de la entidad canaria.

"Es muy difícil estar aquí. Nadie está preparado para estar aquí en un momento como este, ni encontrar las palabras para despedir a alguien que estuvo hasta el otro día en el vestuario. Siempre serás uno de los nuestros. Los partidos terminan, las temporadas pasan y las camisetas se defienden. Tú seguirás formando parte de nuestras vidas para siempre. Esto es mucho más que un club. Es una familia. Estar hablando de ti en pasado es muy injusto", ha asegurado Enric Gallego, capitán del Tenerife.

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, también ha recordado al futbolista de manera muy emotiva: "Era alguien cercano para los que lo necesitaban. Era una persona que no pedía, sino de las que daban. Su timidez desaparecía dentro del área, donde ya no habrá más goles, pero sí un recuerdo que permanecerá para siempre".

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