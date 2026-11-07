Ahora

"Siempre serás uno de los nuestros"

Conmoverdor homenaje del Tenerife a Jesús de Miguel: "Hablar de ti en pasado..."

Figuras importantes del equipo como el máximo accionista o el capitán han tomado la palabra en un acto en el que se ha recordado la memoria del futbolista fallecido el pasado martes. Pocos han podido contener la lágrimas en el Heliodoro Rodríguez López.

Estadio Heliodoro Rodríguez López Estadio Heliodoro Rodríguez LópezRedes

Jugadores, directivos y afición se han reunido para despedir a Jesús De Miguel en una homenaje en el Heliorodo Rodríguez López. El Tenerife tenía que jugar ante el Granada este fin de semana pero la magnitud de la tragedia ha terminado, como no podía ser de otra manera, por suspender el partido.

El homenaje en el estadio del equipo tinerfeño ha sido tremendamente conmovedor. Los aficionados no han dudado en cantar el nombre de Jesús recordando su memoria mientras varias personalidades del club iban dedicándole discursos al jugador.

El Tenerife también ha asegurado que se hará cargo de la manutención de la hija de De Miguel hasta que esta cumpla los 16 años en un gesto de absoluta sensibilidad por parte de la entidad canaria.

"Es muy difícil estar aquí. Nadie está preparado para estar aquí en un momento como este, ni encontrar las palabras para despedir a alguien que estuvo hasta el otro día en el vestuario. Siempre serás uno de los nuestros. Los partidos terminan, las temporadas pasan y las camisetas se defienden. Tú seguirás formando parte de nuestras vidas para siempre. Esto es mucho más que un club. Es una familia. Estar hablando de ti en pasado es muy injusto", ha asegurado Enric Gallego, capitán del Tenerife.

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, también ha recordado al futbolista de manera muy emotiva: "Era alguien cercano para los que lo necesitaban. Era una persona que no pedía, sino de las que daban. Su timidez desaparecía dentro del área, donde ya no habrá más goles, pero sí un recuerdo que permanecerá para siempre".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Puente protagoniza un bronco reinicio de precampaña en el que el cambio climático, la corrupción y las pensiones también tienen su minuto
  2. El baile de datos sobre la entrada masiva en Ceuta: Vivas asegura que quedan más de 15.000 migrantes en la ciudad e insiste en que entraron 100.000
  3. Al menos cinco muertos y varios heridos en un ataque con arma de fuego en el centro de Cracovia
  4. Diez días del trágico accidente de Urda: la Guardia Civil retira los dos últimos vagones que quedaban en la zona
  5. El perfil de los detenidos de Blocus: más del 60% eran españoles y muchos de ellos tenían conexiones con bandas juveniles
  6. Así ha sido la caída de la cúpula de Núcleo Nacional: diez de los detenidos pasarán a disposición judicial en Gijón