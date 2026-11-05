Charles Leclerc responde a Hamilton: "Él también fue muy al límite..."

El encontronazo entre los dos pilotos de Ferrari mantiene la situación muy tensa: "Claro que tendremos que hablar".

Ferrari estalló en el Gran Premio de México con el toque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Y desde entonces los cuchillos vuelan. El inglés atacó y el monegasco ha respondido, queriendo dejar claro que él no fue el único que había ido al límite.

"Al final, después de la curva 5, Max se había colocado entre nosotros, lo que hizo que la situación fuera todavía más confusa. Y, hablando con el equipo, no recibí unas indicaciones demasiado claras. Creo que la situación era lo suficientemente confusa como para mantener la posición, aunque esperaba algún tipo de sanción. Después cumplimos la penalización", ha dicho Charles en palabras que recoge 'Motorsport'.

Leclerc no devolvió la posición y decidió seguir a la espera de la penalización: "Hablamos brevemente con el equipo para intentar entender qué debíamos hacer. Pregunté: '¿Qué hago ahora?'. Siempre es muy complicado. Evidentemente, en esa situación tienes que hacer algo, pero ¿debes colocarte segundo o tercero? Al final seguí adelante. Está claro que será un tema de conversación en la próxima reunión de pilotos".

"Estamos luchando por la victoria, así que, por supuesto, tanto él como yo vamos a dejar muy poco margen", dice el piloto monegasco.

Señala a su compañero de equipo: "No sé si estaba muy descontento con lo que hice, porque también me pareció que lo que hizo él estuvo muy al límite. Creo que quizá estaba más enfadado con toda la situación, con cómo se gestionó lo sucedido en las curvas 4 y 5, con la sanción y todo lo demás. Así que es algo de lo que hablaremos, sin duda".

Ferrari perdió una victoria que parecía clara en México. Acabaron segundo y cuarto. Un resultado muy por debajo de las expectativas.

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