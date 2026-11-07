Márquez se defiende tras la polémica con Bezzecchi en Qatar: "No he hecho nada raro..."

El ilerdense no considera que su incidente con Marco Bezzecchi fuera sancionable y se defiende diciendo que él siguió su "línea" de pilotaje y que no esperaba que el italiano intentara un adelantamiento por ese hueco.

Marc Márquez se ha acercado un poquito más a su décimo Mundial en la 'sprint' del Gran Premio de Qatar. El ilerdense será campeón del mundo de MotoGP por octava vez en su vida si consigue ganar en la carrera larga. Eso sí, deberá esperar a que Jorge Martín no puntúe.

Si el madrileño consigue salir de Lusail con al menos un punto más de los que tiene ahora, aplazará el 'alirón' de Marc hasta, como mínimo, Portugal. Sin embargo, la acción más llamativa de la 'sprint' tuvo como protagonistas a Marc y a Marco Bezzecchi, también contendiente al título.

El italiano se fue al suelo tras un lance con Márquez mientras peleaban por la primera posición. Marc, ante una sanción que pedían desde Aprilia, dio su punto de vista sobre el incidente: "Me ha sorprendido mucho el encontrarlo ahí dentro porque yo no he hecho nada raro, he hecho mi línea, cada vuelta era esa, frenas, vas un poco largo y… vuelves".

"Creo que tenía un extra de velocidad que mañana lo va a demostrar en carrera e incluso he estado a punto de caer. He hecho cuatro o cinco curvas con el airbag encendido del toque y ahí he dicho, bueno, ahora nos calmamos", ha asegurado Marc en declaraciones que recoge 'Motosan'.

El de Cervera también se ha visto amenzado por Jorge, que ha terminado tercero: "Pero he visto que había Martín, que me atacaba Martín. Eso no me lo esperaba. Ahí me ha descolocado todo y digo, pues bueno, toca apretar. Y entonces ahí es donde cuando he visto a Martín cerca digo ‘ahora sí que tengo que quedar por delante de él, sí o sí’. Y es ahí donde he intentado imponer un ritmo para abrir la distancia y mantenerla".

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