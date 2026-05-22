El mal recuerdo de Hamilton sobre su 2007 en McLaren con Fernando Alonso

El británico ha afirmado que en las primeras carreras de aquella tumultuosa temporada los de Woking favorecían al asturiano.

Han pasado ya 19 años, pero ni Lewis Hamilton ni Fernando Alonso ni el mundo de la Fórmula 1 olvida lo que ocurrió en 2007 en el seno de McLaren.

En la rueda de prensa del Gran Premio de Canadá, donde el británico logró su primera victoria en el 'Gran Circo', el ahora piloto de Ferrari ha rememorado los supuestos beneficios que tuvo Fernando en el inicio de aquella temporada.

"Sólo fue mi sexta carrera. En las primeras, a Alonso le dejaban elegir el combustible y sólo él podría salir con menor cantidad. Yo sentía que debía esforzarme el doble para estar por delante", afirma Lewis.

"Presioné para que nos diesen la misma cantidad y les decía que me diesen la oportunidad. Hasta que nos la dieron. Conseguí la pole y gané", añade sobre una carrera en la que Alonso tuvo todo tipo de problemas y terminó séptimo.

Para Hamilton, desde su llegada a la Fórmula 1 el asturiano fue su mayor rival: "Fernando era muy rápido, pero yo muy competitivo y no podía aceptar terminar segundo. Luché por lo que creía... y el resto es historia".

Finalmente, debido a una guerra interna en McLaren, los de Woking terminaron perdiendo el Mundial y Alonso saliendo del equipo tras un año en el que Ron Dennis, el entonces jefe de la escudería, llegó a afirmar que corrían contra el español.