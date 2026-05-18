La brutal afirmación de un exingeniero de Ferrari: "Hamilton tenía más talento que Schumacher"

Jock Clear, ingeniero británico de F1 que trabajó con los dos, compara a 'El Káiser' con el siete veces campeón del mundo.

Lewis Hamilton no está teniendo sus mejores años en Fórmula 1 desde que llegó a Ferrari. A pesar de que esta temporada parece haber dado un pasito hacia delante, el piloto británico está muy lejos del nivel que demostró en sus mejores años con Mercedes.

Sin embargo, eso no quita que Hamilton sea el piloto más laureado de la historia y este empatado a siete campeonatos del mundo con Michael Schumacher. Jock Clear, exingeniero de Ferrari, ha comparado el talento de 'El Kaíser' con el piloto británico: "Hamilton probablemente tenga más talento natural que Schumacher, pero no tenía una visión general completa como Michael", comentó Clear, según recoge 'Formula Passion'.

Además, el ingeniero británico ha destacado las cualidades del expiloto alemán: "Michael se aseguraba de que todo a su alrededor fuera perfecto porque sabía que al llegar a cierto nivel había aspectos más importantes que la velocidad pura".

"Creo que habría admitido que no es el más rápido o el más valiente, cuando llegas a este nivel, todos son capaces de dar una vuelta muy rápida, pero los que realmente tienen éxito son los que ven el panorama general y aportan esos pequeños detalles adicionales que marcan la diferencia el sábado y el domingo. Michael tenía el mejor equilibrio entre todas estas cosas", concluyó el ingeniero de 62 años.