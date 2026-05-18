Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

"Michael habría admitido que..."

La brutal afirmación de un exingeniero de Ferrari: "Hamilton tenía más talento que Schumacher"

Jock Clear, ingeniero británico de F1 que trabajó con los dos, compara a 'El Káiser' con el siete veces campeón del mundo.

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

Lewis Hamilton no está teniendo sus mejores años en Fórmula 1 desde que llegó a Ferrari. A pesar de que esta temporada parece haber dado un pasito hacia delante, el piloto británico está muy lejos del nivel que demostró en sus mejores años con Mercedes.

Sin embargo, eso no quita que Hamilton sea el piloto más laureado de la historia y este empatado a siete campeonatos del mundo con Michael Schumacher. Jock Clear, exingeniero de Ferrari, ha comparado el talento de 'El Kaíser' con el piloto británico: "Hamilton probablemente tenga más talento natural que Schumacher, pero no tenía una visión general completa como Michael", comentó Clear, según recoge 'Formula Passion'.

Además, el ingeniero británico ha destacado las cualidades del expiloto alemán: "Michael se aseguraba de que todo a su alrededor fuera perfecto porque sabía que al llegar a cierto nivel había aspectos más importantes que la velocidad pura".

"Creo que habría admitido que no es el más rápido o el más valiente, cuando llegas a este nivel, todos son capaces de dar una vuelta muy rápida, pero los que realmente tienen éxito son los que ven el panorama general y aportan esos pequeños detalles adicionales que marcan la diferencia el sábado y el domingo. Michael tenía el mejor equilibrio entre todas estas cosas", concluyó el ingeniero de 62 años.

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno pierde la mayoría absoluta y queda en manos de Vox mientras el PSOE toca suelo histórico
  2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
  3. Shakira gana a Hacienda: no tenía su domicilio en España en 2011 y le tendrán que devolver más de 60 millones
  4. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
  5. Un terremoto de magnitud 5,2 sacude China y deja al menos dos muertos, un desaparecido y más de 7.000 evacuados
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"