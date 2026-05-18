'Bombazo' de Pedrerol en 'El Chiringuito': "Mbappé creía en Xabi Alonso y Vinicius y algún jugador más lo echaron"

El presentador del programa explicado que el francés "está solo en el vestuario" desde la llegada de Arbeloa.

Tras ser suplente ante del Celta después de perderse el Clásico, Mbappé volvió al once inicial del Real Madrid en la victoria de los blancos por la mínima en el Sánchez Pizjuán.

En 'El Chiringuito', analizando la situación del francés en el equipo a raíz de su 'rajada' contra Arbeloa el pasado jueves, Josep Pedrerol destapó parte de la realidad que se vive en el vestuario.

Y es que el punta se ha quedado sin apoyos: "Mbappé ha cometido errores y él lo sabe. Me han hecho entender que está solo en el vestuario".

¿El origen? El cese del Xabi: "Kylian creía en Xabi Alonso y Vinicius y algún jugador más lo echaron".

"No se ha sentido cómodo en la nueva situación y entiende que Arbeloa no le ha cuidado lo suficiente", explicó Pedrerol.

De hecho, el presentador se posicionó del lado de Kylian: "Empiezo a entender el cabreo de Mbappé y creo que tiene motivos para que esté así".

"Me han contado cosas que me han hecho reflexionar. A alguien del vestuario le interesa que Kylian sea el malo de la película. Mbappé es la estrella del Madrid y creo que Arbeloa se ha equivocado con él", añadió Pedrerol.