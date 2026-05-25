GP de Italia de MotoGP: horarios, fechas y dónde ver en TV el sprint y la carrera en directo

MotoGP se presenta en la séptima carrera del calendario del 29 al 31 de mayo con las bajas notables de Álex Márquez, Johann Zarco y Marc Márquez, aún pendiente de su lesión.

El GP de Italia de MotoGP ya tiene fecha. La categoría reina visitará este fin de semana el Autódromo Internacional del Mugello para disputar la séptima carrera del calendario tras un GP de Cataluña marcado por los accidentes y la polémica.

En esta carrera, no estarán presentes Johann Zarco y Álex Márquez debido a las lesiones sufridas en el Circuito Barcelona-Cataluña. Se desconoce si Marc Márquez estará presente tras su caída en Le Mans.

Este viernes 29 de mayo, los pilotos realizarán el primer entrenamiento libre a las 10:45 hora española, que irá seguido de una práctica a las 15:00 horas. El sábado continuarán los entrenamientos libres 2 a las 10:10 horas de la mañana, previos a la clasificación de la carrera sprint y la clasificación a la carrera del domingo a las 10:50 y 11:15, respectivamente.

Una vez concluidas las clasificaciones, se disputará la carrera sprint de 11 vueltas a las 15:00 horas de la tarde, donde los pilotos podrán conseguir puntos extra en el campeonato.

Por último, el domingo se celebrará la carrera a las 14:00 horas, que irá precedida de un previo calentamiento para poner las motos a punto. Durante 23 vueltas, los pilotos recorrerán el Autódromo Internacional del Mugello en busca de la victoria.

Dónde ver en TV el GP de Italia

El GP de Italia disputado en el Autódromo Internacional del Mugello podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, las pruebas, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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